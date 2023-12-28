В отношении живодёра из Котовска возбудили уголовное дело Комментариев: 0



В начале ноября в социальных сетях местных сообществ распространилась шокирующая информация: пьяный житель Котовска избивал четырехмесячного котенка у себя во дворе перед глазами своих детей и их друзей, находившихся в гостях. После избиения бедное животное выбросили в мусорный бак. Волонтёры тут же попытались привлечь внимание общественности к этому ужасному случаю.

Котенка извлекли из мусорного бака вместе с коробкой и доставили в ветеринарную клинику в областном центре. Кошечка, получившая имя Умка, получила серьезные травмы головы, челюсти и позвоночника, находилась в коматозном состоянии. После осмотра стало известно, что у животного отсутствует чувствительность в лапах, и она ослепла на оба глаза.



В настоящее время Умке уже 5 месяцев, и, по словам сотрудников приюта, она активно борется за жизнь и надеется на новую счастливую жизнь под заботой любящего хозяина.



«Умка очень ласковая, беззащитная, доверчивая! Активная, с удовольствием играет — именно так и заметили, что одним глазом что-то явно видит — пытается охотиться за указкой. Ходит в лоток, кушает самостоятельно — это огромный прогресс в её состоянии по сравнению с первыми днями, когда не было прогнозов и, если честно, никто не надеялся, что котёнок выживет», — сообщили из «Кошкиного дома» о состоянии Умки. В частном приюте для кошек «Кошкин дом» в Тамбове объявили о возбуждении уголовного дела против жителя Котовска по обвинению в жестоком обращении с животным (ч. 1 ст. 245 УК РФ). На данный момент расследование находится на стадии дознания. Пострадавший котенок, который почти полностью потерял зрение и столкнулся с проблемами координации движений, временно находится в домашних условиях.В начале ноября в социальных сетях местных сообществ распространилась шокирующая информация: пьяный житель Котовска избивал четырехмесячного котенка у себя во дворе перед глазами своих детей и их друзей, находившихся в гостях. После избиения бедное животное выбросили в мусорный бак. Волонтёры тут же попытались привлечь внимание общественности к этому ужасному случаю.Котенка извлекли из мусорного бака вместе с коробкой и доставили в ветеринарную клинику в областном центре. Кошечка, получившая имя Умка, получила серьезные травмы головы, челюсти и позвоночника, находилась в коматозном состоянии. После осмотра стало известно, что у животного отсутствует чувствительность в лапах, и она ослепла на оба глаза.В настоящее время Умке уже 5 месяцев, и, по словам сотрудников приюта, она активно борется за жизнь и надеется на новую счастливую жизнь под заботой любящего хозяина.— сообщили из «Кошкиного дома» о состоянии Умки.



