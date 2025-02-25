Воронежская область просит 7 млрд рублей на реконструкцию трассы Р-193 Комментариев: 0



Запрашиваемые средства необходимы не только для модернизации самой трассы, но и для обновления двух мостов, рассчитанных на пропуск около 20 тысяч автомобилей в сутки. Однако ключевой причиной масштабных работ является завершение третьего этапа реконструкции Остужевской транспортной развязки в Воронеже. После модернизации интенсивность движения на шестиполосном участке может превысить 80 тысяч машин в день.



Работы на Остужевской развязке ведутся поэтапно. Весной 2023 года подрядчиком третьего этапа стала петербургская компания «Возрождение», заключившая контракт на 3,42 млрд рублей. Согласно плану, строительство шестиполосной дороги с эстакадой должно завершиться к ноябрю 2026 года. На сегодняшний день подрядчику уже перечислено 1,4 млрд рублей.



Ранее первые два этапа реконструкции выполняли разные подрядчики. В 2021 году ГК «Возрождение» получила контракт на 1,2 млрд рублей, однако позднее стоимость увеличилась до 1,5 млрд рублей. В 2022 году второй этап выиграла воронежская компания «СМУ-90», заключившая договор на 1,7 млрд рублей, а затем сумма выросла до 2,35 млрд рублей.



Фото: правительство воронежской области Правительство Воронежской области обратилось в Совет Федерации с запросом на выделение 7 млрд рублей для реконструкции участка федеральной трассы Р-193 «Воронеж — Тамбов». Об этом сообщил первый заместитель председателя регионального правительства Данил Кустов в ходе презентации инвестиционных проектов.Запрашиваемые средства необходимы не только для модернизации самой трассы, но и для обновления двух мостов, рассчитанных на пропуск около 20 тысяч автомобилей в сутки. Однако ключевой причиной масштабных работ является завершение третьего этапа реконструкции Остужевской транспортной развязки в Воронеже. После модернизации интенсивность движения на шестиполосном участке может превысить 80 тысяч машин в день.Работы на Остужевской развязке ведутся поэтапно. Весной 2023 года подрядчиком третьего этапа стала петербургская компания «Возрождение», заключившая контракт на 3,42 млрд рублей. Согласно плану, строительство шестиполосной дороги с эстакадой должно завершиться к ноябрю 2026 года. На сегодняшний день подрядчику уже перечислено 1,4 млрд рублей.Ранее первые два этапа реконструкции выполняли разные подрядчики. В 2021 году ГК «Возрождение» получила контракт на 1,2 млрд рублей, однако позднее стоимость увеличилась до 1,5 млрд рублей. В 2022 году второй этап выиграла воронежская компания «СМУ-90», заключившая договор на 1,7 млрд рублей, а затем сумма выросла до 2,35 млрд рублей.Фото: правительство воронежской области



