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Воронежская область просит 7 млрд рублей на реконструкцию трассы Р-193
Сегодня, 09:19
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Правительство Воронежской области обратилось в Совет Федерации с запросом на выделение 7 млрд рублей для реконструкции участка федеральной трассы Р-193 «Воронеж — Тамбов». Об этом сообщил первый заместитель председателя регионального правительства Данил Кустов в ходе презентации инвестиционных проектов.
Запрашиваемые средства необходимы не только для модернизации самой трассы, но и для обновления двух мостов, рассчитанных на пропуск около 20 тысяч автомобилей в сутки. Однако ключевой причиной масштабных работ является завершение третьего этапа реконструкции Остужевской транспортной развязки в Воронеже. После модернизации интенсивность движения на шестиполосном участке может превысить 80 тысяч машин в день.
Работы на Остужевской развязке ведутся поэтапно. Весной 2023 года подрядчиком третьего этапа стала петербургская компания «Возрождение», заключившая контракт на 3,42 млрд рублей. Согласно плану, строительство шестиполосной дороги с эстакадой должно завершиться к ноябрю 2026 года. На сегодняшний день подрядчику уже перечислено 1,4 млрд рублей.
Ранее первые два этапа реконструкции выполняли разные подрядчики. В 2021 году ГК «Возрождение» получила контракт на 1,2 млрд рублей, однако позднее стоимость увеличилась до 1,5 млрд рублей. В 2022 году второй этап выиграла воронежская компания «СМУ-90», заключившая договор на 1,7 млрд рублей, а затем сумма выросла до 2,35 млрд рублей.
Фото: правительство воронежской области
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