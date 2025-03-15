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В Тамбове мужчина получил 8 лет колонии за избиение жены до смерти
В Тамбове 47-летний мужчина приговорён к 8 годам колонии строгого режима за жестокое избиение собственной супруги, приведшее к её гибели. Об этом сообщила прокуратура Тамбовской области.
Трагедия произошла в ноябре 2024 года во время застолья. В ходе бытового конфликта на фоне употребления алкоголя мужчина нанёс 43-летней жене не менее трёх ударов в голову и шею. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.
Суд признал его виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть по неосторожности). Приговорённый будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.
На данный момент приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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