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» » В Тамбовской области обсудили меры борьбы с контрафактной обувью

В Тамбовской области обсудили меры борьбы с контрафактной обувью

Вчера, 10:21
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Врио главы Тамбовской области Евгений Первышов принял участие в заседании государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Совещание в режиме видеоконференции провёл первый вице-премьер России Денис Мантуров, основной темой стало противодействие выпуску и продаже контрафактной обуви.

По словам Дениса Мантурова, борьба с нелегальной продукцией способствует развитию добросовестного бизнеса: «Вытеснение недобросовестных игроков высвобождает спрос в пользу тех, кто работает в правовом поле. Подтверждением этого служат показатели прошлого года, по итогам которого объём производства обувной продукции в России увеличился на 10%».

В Тамбовской области в 2024 году выявили 79 нарушений в сфере оборота маркированной обувной продукции. По результатам проверок возбуждено 26 административных дел, проведено 40 профилактических мероприятий среди предпринимателей.

В ходе совещания было предложено усилить контроль за сертификацией товаров, проводить мониторинг производителей через систему цифровой маркировки и организовывать внеплановые проверки совместно с Росаккредитацией и Роспотребнадзором.
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