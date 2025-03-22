Тамбовская врач Татьяна Татаринцева удостоена медали Луки Крымского за помощь на новых территориях Комментариев: 0



В ноябре–декабре 2022 года Татьяна Анатольевна в составе мобильной медицинской бригады находилась в командировке в Запорожской области, где работала в Бердянске и Мелитополе. Это был один из наиболее напряжённых периодов специальной военной операции — шли активные боевые действия, но уже начался процесс вхождения региона в состав Российской Федерации. Несмотря на нестабильную обстановку и фактическое отсутствие местных врачей, российские медики проводили диспансеризацию населения и оказывали квалифицированную помощь.



Особая нагрузка легла на плечи специалистов узкого профиля, к числу которых принадлежит и Татьяна Татаринцева. Она занималась диагностикой и наблюдением детей с неврологическими отклонениями. В течение долгого времени, с начала пандемии COVID-19, местные жители были отрезаны от полноценной медицинской помощи, а после начала СВО украинские медики и вовсе прекратили работу. В этой ситуации помощь мобильных бригад стала спасением.



Ранее Татьяна Анатольевна работала в детской поликлинике им. В. Коваля в Тамбове. В зоне своей ответственности она, как и другие врачи бригады, должна была оперативно выявить пациентов, нуждающихся в неотложной помощи, и организовать последующее наблюдение.



Несмотря на непростые условия, связанные с близостью боевых действий и рисками для жизни, врач с честью выполнила свою профессиональную задачу. Получение медали Луки Крымского стало признанием не только её личного вклада, но и общего подвига всех тамбовских медиков, участвовавших в гуманитарной миссии на освобождённых территориях.



Фото: Сергей Мордовин Врач-невролог Тамбовской областной клинической больницы Татьяна Татаринцева награждена медалью Луки Крымского по Указу Президента России Владимира Путина. Эта высокая государственная награда вручена за самоотверженный труд в сложных условиях и профессиональную помощь, оказанную мирному населению на новых территориях страны.В ноябре–декабре 2022 года Татьяна Анатольевна в составе мобильной медицинской бригады находилась в командировке в Запорожской области, где работала в Бердянске и Мелитополе. Это был один из наиболее напряжённых периодов специальной военной операции — шли активные боевые действия, но уже начался процесс вхождения региона в состав Российской Федерации. Несмотря на нестабильную обстановку и фактическое отсутствие местных врачей, российские медики проводили диспансеризацию населения и оказывали квалифицированную помощь.Особая нагрузка легла на плечи специалистов узкого профиля, к числу которых принадлежит и Татьяна Татаринцева. Она занималась диагностикой и наблюдением детей с неврологическими отклонениями. В течение долгого времени, с начала пандемии COVID-19, местные жители были отрезаны от полноценной медицинской помощи, а после начала СВО украинские медики и вовсе прекратили работу. В этой ситуации помощь мобильных бригад стала спасением.Ранее Татьяна Анатольевна работала в детской поликлинике им. В. Коваля в Тамбове. В зоне своей ответственности она, как и другие врачи бригады, должна была оперативно выявить пациентов, нуждающихся в неотложной помощи, и организовать последующее наблюдение.Несмотря на непростые условия, связанные с близостью боевых действий и рисками для жизни, врач с честью выполнила свою профессиональную задачу. Получение медали Луки Крымского стало признанием не только её личного вклада, но и общего подвига всех тамбовских медиков, участвовавших в гуманитарной миссии на освобождённых территориях.Фото: Сергей Мордовин



