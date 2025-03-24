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В Тамбовской области стартовала посевная кампания: первые культуры уже в земле
Сегодня, 14:25
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В Тамбовской области начались весенние полевые работы. По данным регионального Минсельхоза, первыми к севу яровых приступили аграрии Мордовского и Тамбовского округов. Уже начата посадка ячменя, гороха и однолетних трав.
Как отметил врио главы региона Евгений Первышов, в этом году погодные условия позволили начать посевную раньше обычного — в 2024 году работы стартовали 7 апреля. Ситуация на контроле у областного правительства и профильного министерства.
Площадь посевов в 2025 году увеличится по сравнению с прошлым годом и составит 1,9 млн гектаров. В планах — расширение площадей под яровые зерновые и зернобобовые культуры, а также сахарную свёклу.
Сельхозпредприятия региона полностью готовы к кампании. Семена прошли лабораторную проверку Россельхозцентра, и их кондиционность составляет 99%. Часть посевного материала закуплена у местных семеноводов, где ежегодно тестируют десятки сортов и гибридов. Минеральные удобрения в наличии, техника подготовлена, а машинно-тракторный парк продолжает обновляться.
Фото: Алексей Бучнев ТОП68
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