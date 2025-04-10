Cтудентки спасли певчих птиц перед Благовещением Комментариев: 0



Вооружившись заботой и решимостью, девушки провели рейд по местам несанкционированной торговли. Картина, с которой им пришлось столкнуться, оказалась печальной: зяблики, вьюрки и другие пернатые содержались в тесных клетках, многие были травмированы или находились в предсмертном состоянии.



«Такая птица не выживает после выпуска — у неё сломаны крылья, нарушен пищевой режим, отсутствует адаптация к дикой природе», — рассказали наездницы. Часть спасённых птиц они передали в Центр охраны хищных птиц в Тамбовской области, где те проходят реабилитацию.



Итоги акции не остались без последствий. Полиция оформила несколько административных протоколов за нарушение природоохранного законодательства. Один из продавцов, после разъяснительной беседы с участниками акции, добровольно выпустил свою «партию» птиц на свободу.



Поддержала девушек и Мичуринская епархия. Представители духовенства напомнили о важности отказа от традиции выпускать диких птиц на Благовещение, особенно тех, что были выловлены браконьерами. В епархии сообщили, что на протяжении последних пяти лет ведут просветительскую работу с прихожанами, и она уже даёт результаты — у ряда храмов в этом году торговцы вовсе не появились.



«Мы рекомендуем прихожанам не покупать пойманных птиц. Это не только вредно для экосистемы, но и жестоко по отношению к живым существам. Вместо этого в праздники можно выпускать ручных голубей — с ними сотрудничают некоторые приходы», — отметили в епархии.



Акция Софии и Марины вызвала волну откликов в соцсетях и снова поставила вопрос о необходимости усиления контроля за стихийной торговлей живыми существами. Экологи подчёркивают: ежегодно весной по всей стране ловят и продают тысячи певчих птиц, что наносит прямой ущерб биоразнообразию и нарушает природный баланс.



Инициатива наездниц стала примером того, как неравнодушные граждане, независимо от возраста и профессии, могут изменить ситуацию к лучшему — не словами, а делом. Накануне православного праздника Благовещения в Воронежской области прошла необычная природоохранная акция, инициированная студентками Хреновской школы наездников. София Волкова и Марина Демидова решили не остаться в стороне от ежегодной проблемы: в преддверии праздника на стихийных рынках у храмов вновь активизировались торговцы дикими певчими птицами.Вооружившись заботой и решимостью, девушки провели рейд по местам несанкционированной торговли. Картина, с которой им пришлось столкнуться, оказалась печальной: зяблики, вьюрки и другие пернатые содержались в тесных клетках, многие были травмированы или находились в предсмертном состоянии.«Такая птица не выживает после выпуска — у неё сломаны крылья, нарушен пищевой режим, отсутствует адаптация к дикой природе», — рассказали наездницы. Часть спасённых птиц они передали в Центр охраны хищных птиц в Тамбовской области, где те проходят реабилитацию.Итоги акции не остались без последствий. Полиция оформила несколько административных протоколов за нарушение природоохранного законодательства. Один из продавцов, после разъяснительной беседы с участниками акции, добровольно выпустил свою «партию» птиц на свободу.Поддержала девушек и Мичуринская епархия. Представители духовенства напомнили о важности отказа от традиции выпускать диких птиц на Благовещение, особенно тех, что были выловлены браконьерами. В епархии сообщили, что на протяжении последних пяти лет ведут просветительскую работу с прихожанами, и она уже даёт результаты — у ряда храмов в этом году торговцы вовсе не появились.«Мы рекомендуем прихожанам не покупать пойманных птиц. Это не только вредно для экосистемы, но и жестоко по отношению к живым существам. Вместо этого в праздники можно выпускать ручных голубей — с ними сотрудничают некоторые приходы», — отметили в епархии.Акция Софии и Марины вызвала волну откликов в соцсетях и снова поставила вопрос о необходимости усиления контроля за стихийной торговлей живыми существами. Экологи подчёркивают: ежегодно весной по всей стране ловят и продают тысячи певчих птиц, что наносит прямой ущерб биоразнообразию и нарушает природный баланс.Инициатива наездниц стала примером того, как неравнодушные граждане, независимо от возраста и профессии, могут изменить ситуацию к лучшему — не словами, а делом.



