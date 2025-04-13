В Тамбовской области собирают средства на участие команды по адаптивному хоккею в международном фестивале Комментариев: 0



Сегодня 53 юных хоккеиста мечтают попасть на Международный фестиваль адаптивного хоккея, который состоится с 25 по 30 апреля в образовательном центре «Сириус» в Сочи. Это не просто спортивное мероприятие, а масштабное событие, где участники обмениваются опытом, вдохновляются и чувствуют свою силу и значимость.



Однако, чтобы поехать на соревнования, необходима финансовая помощь. Для покрытия расходов на билеты до Адлера и обратно требуется собрать 465 тысяч рублей (из расчёта 8 700 рублей на одного ребёнка). В связи с этим активист и игрок команды «Пчёлы-следж» Максим Терехов организовал краудфандинговый сбор на платформе Planeta.ru.



Организаторы подчёркивают: участие в фестивале станет для ребят важным шагом не только в спортивной карьере, но и в личностном развитии. «Этот спорт — настоящий пример силы духа и упорства. Команда, родители, тренеры, руководитель проекта — все они настоящие герои», — отмечают в АНО «Вершина».



Проект существует исключительно за счёт грантов и пожертвований. Каждый желающий может внести вклад и помочь спортсменам реализовать их мечту. Подробности доступны на сайте АНО «Вершина» и странице сбора. В Тамбовской области уже четвёртый год реализуется уникальная программа по развитию адаптивного хоккея для детей с ограниченными возможностями здоровья. Инициатором проекта выступает АНО «Вершина» под руководством депутата Тамбовской городской Думы Оксаны Осетровой. За время существования команда не только выросла количественно и профессионально, но и завоевала уважение на межрегиональном уровне, проводя в Тамбове собственные турниры.Сегодня 53 юных хоккеиста мечтают попасть на Международный фестиваль адаптивного хоккея, который состоится с 25 по 30 апреля в образовательном центре «Сириус» в Сочи. Это не просто спортивное мероприятие, а масштабное событие, где участники обмениваются опытом, вдохновляются и чувствуют свою силу и значимость.Однако, чтобы поехать на соревнования, необходима финансовая помощь. Для покрытия расходов на билеты до Адлера и обратно требуется собрать 465 тысяч рублей (из расчёта 8 700 рублей на одного ребёнка). В связи с этим активист и игрок команды «Пчёлы-следж» Максим Терехов организовал краудфандинговый сбор на платформе Planeta.ru.Организаторы подчёркивают: участие в фестивале станет для ребят важным шагом не только в спортивной карьере, но и в личностном развитии. «Этот спорт — настоящий пример силы духа и упорства. Команда, родители, тренеры, руководитель проекта — все они настоящие герои», — отмечают в АНО «Вершина».Проект существует исключительно за счёт грантов и пожертвований. Каждый желающий может внести вклад и помочь спортсменам реализовать их мечту. Подробности доступны на сайте АНО «Вершина» и странице сбора.



