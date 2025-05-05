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Тамбов готовится к празднованию Дня Победы: стартует праздничная программа

Вчера, 13:02
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Тамбов готовится к празднованию Дня Победы: стартует праздничная программаВ Тамбове активно идут приготовления ко Дню Победы — одному из самых значимых и объединяющих праздников в России. Как сообщил глава администрации города Максим Косенков, для жителей всех возрастов подготовлена насыщенная и разноплановая программа мероприятий, охватывающая разные районы города.

Торжественные и культурные события начнутся уже с сегодняшнего дня и продлятся до 9 мая. В программе — памятные акции, концерты, выставки, встречи с ветеранами, возложения цветов и парадные мероприятия. Ожидается участие школьников, студентов, представителей общественных организаций и, конечно, ветеранов.

Празднование Дня Победы в Тамбове ежегодно объединяет тысячи горожан, напоминая о мужестве и подвиге тех, кто сражался за свободу Родины. Полная афиша мероприятий будет опубликована на официальных ресурсах городской администрации.
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