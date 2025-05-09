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Ветерану Великой Отечественной войны вручили награду от Следственного комитета в Тамбове

Вчера, 13:24
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Ветерану Великой Отечественной войны вручили награду от Следственного комитета в ТамбовеВ преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Тамбовской области состоялось торжественное вручение памятной ведомственной награды ветерану Александру Тимофеевичу Храмцову. Награду вручил лично глава регионального следственного управления Александр Полшаков, зачитавший также поздравительное обращение от председателя Следственного комитета России.

Александр Тимофеевич Храмцов — один из немногих ныне живущих героев, прошедших заключительные сражения войны. Его путь начался 2 августа 1944 года, когда он был зачислен в Троицкое авиационное училище. Из-за срочной потребности в пилотах, обучение проходило по ускоренной программе. После выпуска Храмцов получил звание старшего сержанта и был направлен в 60-й гвардейский штурмовой авиационный полк, прославившийся своими подвигами.

В составе эскадрильи он совершал боевые вылеты против войск гитлеровской группы армий «Центр», действуя в районе Карпат и западнее Праги. За проявленную доблесть и воинскую храбрость Александр Тимофеевич был награждён орденами Отечественной войны II степени и Красной Звезды, а также медалью «За Победу над фашистской Германией».

Сегодняшняя награда стала ещё одним символом глубокой благодарности обществу к людям, которые ценой своей жизни приближали Великую Победу. Александр Храмцов остаётся живым воплощением мужества, стойкости и беззаветной преданности своей стране.

Фото: СК РФ
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