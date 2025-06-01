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В селе Старосеславино пресечена незаконная продажа SIM-карт без проверки документов
Прокуратура Первомайского района выявила нарушение законодательства в сфере связи — в продуктовом магазине села Старосеславино осуществлялась незаконная продажа SIM-карт сотового оператора. Проверка проводилась по поручению прокуратуры Тамбовской области.
Установлено, что торговая точка реализовывала SIM-карты без установления личности покупателей. Такое нарушение противоречит действующим требованиям: заключение договора на оказание услуг связи допускается только при подтверждении личности абонента.
По итогам проверки в отношении продавца инициировано привлечение к административной ответственности по ч. 4 ст. 13.29 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Реализация SIM-карт в магазине прекращена.
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