«Чистейшая Ворона» стала мутной: жители Инжавинского района обеспокоены загрязнением реки Комментариев: 0



Пост собрал около полусотни комментариев и породил множество версий — от естественных до тревожных. Одни пользователи предположили, что это явление связано с водянистым плывуном и осадками, другие уверены, что причина — в технической откачке воды для орошения полей. Некоторые обратили внимание на потенциальный сброс загрязнённых вод или аварии на гидротехнических сооружениях. Раздражение в комментариях нарастало: «С понедельника жара, последнее место для купания и то загадили».



Чуть позже в том же паблике опубликовали сравнение: мутная вода в Углянке и совершенно прозрачная Ворона выше по течению — в Кирсановском районе. Авторы подчеркнули, что загрязнение, по всей видимости, носит локальный характер, поскольку в соседнем районе вода сохраняет привычную чистоту.



Официальных комментариев от местной администрации или экологических служб пока не поступало. Однако к вечеру 7 июня пришли новые тревожные новости: почерневшую воду зафиксировали уже в селе Красивка, на детском пляже.



Местные активисты настаивают на срочной проверке качества воды и призывают власти вмешаться, чтобы не допустить экологической катастрофы в разгар лета. Напомним, что река Ворона когда-то считалась одной из самых чистых в России, а её берега в Инжавинском районе входят в природоохранную зону.

Вечером 6 июня в сообществе «Подслушано | Инжавино» появилась фотография, вызвавшая оживлённую дискуссию: вода в реке Ворона в районе села Углянка приобрела тёмный, почти чёрный оттенок. Автор публикации сопроводил снимок встревоженным вопросом: «Кто-то в курсе, что случилось с рекой Ворона? Почему она почернела?»Пост собрал около полусотни комментариев и породил множество версий — от естественных до тревожных. Одни пользователи предположили, что это явление связано с водянистым плывуном и осадками, другие уверены, что причина — в технической откачке воды для орошения полей. Некоторые обратили внимание на потенциальный сброс загрязнённых вод или аварии на гидротехнических сооружениях. Раздражение в комментариях нарастало: «С понедельника жара, последнее место для купания и то загадили».Чуть позже в том же паблике опубликовали сравнение: мутная вода в Углянке и совершенно прозрачная Ворона выше по течению — в Кирсановском районе. Авторы подчеркнули, что загрязнение, по всей видимости, носит локальный характер, поскольку в соседнем районе вода сохраняет привычную чистоту.Официальных комментариев от местной администрации или экологических служб пока не поступало. Однако к вечеру 7 июня пришли новые тревожные новости: почерневшую воду зафиксировали уже в селе Красивка, на детском пляже.Местные активисты настаивают на срочной проверке качества воды и призывают власти вмешаться, чтобы не допустить экологической катастрофы в разгар лета. Напомним, что река Ворона когда-то считалась одной из самых чистых в России, а её берега в Инжавинском районе входят в природоохранную зону.



