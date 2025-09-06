|
|
Пушкинская карта переходит под управление ВТБ: как её перевыпустить
С 1 января 2026 года оператором программы «Пушкинская карта» станет банк ВТБ. Об этом сообщили в Минкультуры Тамбовской области, пояснив порядок перевыпуска карт для сохранения доступа к культурным событиям.
Подать заявку на выпуск новой карты можно уже сейчас. Это доступно через приложения «Госуслуги.Культура», «Почта Банк», а также во флагманских офисах ВТБ и «Почта Банка». Действующие карты будут работать до 31 декабря 2025 года.
Заявление необходимо оформить до 28 декабря 2025 года включительно или уже после Нового года — начиная с 1 января 2026-го. На перевыпущенной карте также будет доступно 5 тысяч рублей.
С 1 января новая «Пушкинская карта» появится в цифровом виде в приложениях «Госуслуги.Культура» и ВТБ, а с 12 января её можно будет получить и в пластике — в отделениях банка-оператора.
Напомним, программа «Пушкинская карта» реализуется в рамках нацпроекта «Семья». Она даёт молодым людям от 14 до 22 лет возможность бесплатно посещать музеи, театры, концерты и другие культурные мероприятия.
|
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться
либо зайти на сайт под своим именем.
На заседании Тамбовской городской Думы рассмотрели изменения в генеральный план города. Одним из ключевых пунктов стала судьба нефтебазы АО «Тамбовнефтепродукт» на улице Астраханской, 173. Как отмечает деловое издание «Вердикт», в материалах по обоснованию проекта говорится о необходимости
На улице Карла Маркса, 130 в Тамбове начал работу Центр развития креативных индустрий — новая площадка для поддержки специалистов творческих и инновационных профессий. Здесь ждут дизайнеров, архитекторов, фотографов, IT-разработчиков, музыкантов, аниматоров, предпринимателей, организаторов
С 1 января 2026 года оператором программы «Пушкинская карта» станет банк ВТБ. Об этом сообщили в Минкультуры Тамбовской области, пояснив порядок перевыпуска карт для сохранения доступа к культурным событиям. Подать заявку на выпуск новой карты можно уже сейчас. Это доступно через приложения
До выборов в Тамбовскую городскую Думу остаются считаные дни, и новые данные исследования Russian Field показывают, что борьба будет напряжённой. Фаворит кампании очевиден — «Единая Россия» с рейтингом 53,7%. Её позиции прочны, и сомнений в прохождении у наблюдателей нет. Главная интрига — кто
Директор АНО «Вершина» в Тамбовской области Оксана Осетрова вошла в список номинантов премии «Человек дела», учреждённой Благотворительным фондом Геннадия Тимченко. Премия появилась в 2025 году к 15-летию фонда. Она направлена на поддержку лидеров социальных инициатив и объединение победителей
Право комплексного развития территории в границах улиц Мичуринской, Куйбышева и Советской получила компания ООО СЗ «РСС-центр». Итоги аукциона, прошедшего 5 сентября, опубликованы на портале госзакупок. Компания оказалась единственным участником торгов. В таких случаях аукцион признаётся
Ремонт фонтана «Дружба народов» на Привокзальной площади в Тамбове подходит к завершению. Как сообщил глава администрации города Максим Косенков, объект планируют сдать в эксплуатацию в течение двух недель. Фонтан, построенный в начале 1980-х годов, в последние годы находился в аварийном
В Туле 5 сентября прошёл конкурс на звание лучшей бригады скорой помощи, собравший 28 команд из 17 регионов России. Тамбовскую область представляла команда с говорящим названием «Тамбовские волки» — врач Александр Черица, фельдшер Анна Ильичёва, водитель Сергей Родионов и дублёры состава: врач Юрий
В Пушкинской библиотеке Тамбова открылась фотовыставка «Донбасс» (12+), автором которой стал военный корреспондент «Российской газеты» Владимир Аносов. В экспозицию вошло более 40 кадров, запечатлевших события в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в освобождённой Курской области. На
В Мичуринске в рамках 19-й всероссийской выставки «День садовода» обсудили перспективы развития садоводства и вопросы продовольственной безопасности. В конференции принял участие врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов. Тамбовщина традиционно считается центром российского садоводства:
Имущество кредитного потребительского кооператива «Золотая Русь», признанного банкротом в 2021 году, продолжает уходить с торгов. Как стало известно, здание бывшего торгового дома «Данилинский» (г. Тамбов, ул. Базарная, 116а) реализовано за 23,6 млн рублей при начальной цене 24,3 млн. По данным из
Тамбов окончательно прощается с троллейбусом. Как сообщает телеграм-канал «Тамбовский репортёр», датой полного прекращения действия электротранспорта назначено 31 октября 2025 года — всего за пять дней до 70-летнего юбилея системы. По словам Максима Косенкова, содержание оставшихся четырёх
На Федресурсе появилось уведомление от московского ООО «Русингредиентс» о намерении подать заявление о банкротстве тамбовского подрядчика «Дормострой». Это уже 13-й подобный сигнал в 2025 году от разных организаций. В Арбитражном суде Тамбовской области уже рассматривается иск о признании компании
Лефортовский районный суд Москвы вынес приговор по делу о хищениях при строительстве котельных в Котовске Тамбовской области. Учредитель компании «Энергофит» и топ-менеджер группы «Компьюлинк» Олег Попов признан виновным в мошенничестве и приговорён к 4,5 года лишения свободы в колонии общего
В Тамбове на торги выставлен имущественный комплекс бывшего НИИ «Эфир», расположенный на улице Коммунальная, 25. Актив принадлежит оборонному заводу «Ревтруд» (входит в концерн «Созвездие», подконтрольный «Ростеху», управление осуществляет ГК «Динамика»). Согласно документации, стартовая цена
В Мичуринском муниципальном округе состоялась Международно-практическая конференция «Интенсивное садоводство от Мичурина до настоящего времени. История, настоящее и будущее». Мероприятие организовано в рамках проведения Всероссийской выставки «День Садовода-2025», приуроченной к 170-летию
В понедельник, 3 сентября, в последний день приёма заявлений, действующий глава администрации Тамбова Максим Косенков подал документы на участие в конкурсе на должность мэра города. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале. Максим Косенков руководит городской администрацией с 2022 года, а до
Министерство градостроительства и архитектуры Тамбовской области объявило аукцион на разработку и корректировку проектно-сметной и рабочей документации для здания филармонии на улице Державинская, 5. Начальная цена контракта составляет 72 млн рублей, финансирование будет обеспечено из областного
Как сообщает деловое издание «Вердикт», на месте заброшенной кислородной станции завода «Комсомолец» по адресу Набережная, 11 в Тамбове планируется строительство современного делового комплекса. Объявления о продаже объекта появились на популярной онлайн-площадке. Согласно материалам, здание не
Купальный сезон в Тамбовской области официально продлён до 14 сентября. Соответствующее решение подписал врио губернатора Евгений Первышов. Изначально сезон стартовал 1 июня и должен был завершиться 31 августа, однако из-за устойчиво тёплой погоды срок продлили ещё на две недели. В регионе
В филиале городской клинической больницы им. Архиепископа Луки в северной части Тамбова начал работу аптечный пункт для выдачи льготных лекарств. Об этом сообщили в медучреждении. Теперь пациенты, имеющие право на бесплатные препараты за счёт средств федерального и областного бюджетов, смогут