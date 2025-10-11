|
В Мичуринске пройдёт кинофорум «Эхо 33-го кинофестиваля “Окно в Европу”»
Вчера, 22:22
Мичуринск. С 18 по 22 октября наукоград станет площадкой для кинофорума «Эхо 33-го кинофестиваля “Окно в Европу”» (12+). В программу вошли показы лучших отечественных фильмов, творческие встречи со звёздами кино и эстрады, а также концертные мероприятия. Об этом сообщает «Мичуринская правда».
В церемонии открытия примут участие народная артистка РСФСР Лариса Лужина, народный артист РФ Андрей Соколов и композитор Игорь Слуцкий. Перед кинотеатром «Октябрь» в 17:00 им откроют именные звёзды, после чего состоится торжественная церемония открытия и показ драмы Тины Барклая «Жемчуг» (16+), отмеченной жюри фестиваля «Окно в Европу».
«За пять дней мичуринские зрители смогут посмотреть лучшие фильмы кинофестиваля “Окно в Европу”, которые получили награды. “Жемчуг”, открывающий программу показов, удостоен особого упоминания жюри “За соединение миров”», — рассказал организатор кинофестиваля, директор кинотеатра «Октябрь» Михаил Малахов.
Особым событием станет вечер творчества Игоря Слуцкого, чьи песни исполняют Михаил Шуфутинский, Вика Цыганова, Татьяна Буланова и другие звёзды российской эстрады. Его концерт пройдёт 18 октября в 19:30 в красном зале кинотеатра.
20 октября зрителей ждёт встреча с режиссёром Филиппом Ларсом, который представит свою картину «35-я страница», а также актёром Егором Корешковым. В программе форума — и криминальная комедия «Геля» (18+) режиссёра Стаса Иванова.
Для юных зрителей пройдут показы анимационных фильмов в Доме молодёжи «Космос», Доме культуры «Авангард» и школе № 5 «Научно-технологический центр имени Мичурина».
Кроме того, 19 октября в кафе «Яблоко» состоится концерт «Истории “Кино”» (12+) — музыкальная ретроспектива творчества Виктора Цоя и группы “Кино”.
«Это потрясающе реалистичная реконструкция концертов легендарной группы. Зрители услышат живое звучание хитов, покоривших сердца нескольких поколений», — отметил Михаил Малахов.
Организаторы отмечают, что кинофорум в Мичуринске становится традиционным культурным событием региона, объединяющим классиков отечественного кинематографа, молодых режиссёров и зрителей, для которых кино остаётся важной частью духовной жизни.
