Мичуринский «Милорем» восстановит советский паровоз 1955 года для туристического ретропоезда
Вчера, 20:08
Мичуринский завод «Милорем» получил новое нестандартное задание от ОАО «Российские железные дороги». Предприятию предстоит восстановить советский паровоз серии ЭР-791-90, выпущенный в 1955 году. Более двух десятилетий машина находится вне эксплуатации: паровоз был выведен из работы в 2002 году и всё это время стоял на запасном пути.
Задача для завода непростая. Последний раз «Милорем» занимался ремонтом паровозов в 1976 году, а сам локомотив находится в неудовлетворительном техническом состоянии. Тем не менее предприятие приняло вызов.
Как сообщил первый заместитель генерального директора завода Дмитрий Ломов, после восстановления паровоз планируется включить в состав ретропоезда, который будет использоваться для туристических поездок по историческим маршрутам.
На заводе отмечают, что опыт работы с уникальной железнодорожной техникой у коллектива есть. В 2024 году «Милорем» совместно с депо Тихорецкая восстановил тепловоз ТЭП60, а годом ранее вместе с депо Муром — тепловоз ТЭП10 «Стрела».
В сентябре мичуринскому заводу «Милорем» исполнится 160 лет. За это время старейшее предприятие города прошло путь от ремонтных мастерских до современного высокотехнологичного производства, сохранив компетенции для решения редких и сложных инженерных задач.
Фото: Михаил Белых
