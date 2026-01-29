|
Тамбовские конники готовят всероссийский форум «Профи-Трот» в Казани
Вчера, 08:10
Специалисты из Тамбовской области участвуют в подготовке Всероссийского рысистого форума «Профи-Трот», который пройдёт в феврале в Казани. На организацию мероприятия Ассоциация развития конного спорта направит 650 тыс. рублей. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.
Инициатива проведения форума зародилась именно в Тамбовской области. В 2022–2023 годах здесь прошли первые образовательные семинары «Профи-Трот», объединившие более 100 специалистов по рысистому конному спорту из разных регионов страны. В Тамбове также была впервые опробована система подведения итогов сезона для наездников, которая впоследствии легла в основу федерального формата форума.
Мероприятие пройдёт в гибридном формате. В первый день запланированы онлайн-лекции для специалистов со всей России. Во второй день состоятся очные стратегические сессии, а также торжественная церемония награждения 45 лучших пар «наездник — лошадь» по итогам сезона 2025 года.
Ключевым практическим результатом форума станет создание первого в стране федерального реестра достижений наездников. Предполагается, что новая система позволит объективно оценивать профессиональные результаты, выстраивать карьерные траектории и повысить престиж профессии. По мнению организаторов, это станет одним из инструментов сохранения кадров в отрасли и привлечения молодёжи в рысистый конный спорт.
Напомним, по итогам первого конкурса Фонда президентских грантов 2026 года поддержку получили пять некоммерческих организаций из Тамбовской области. Общий объём привлечённых средств превысил 8 млн рублей.
