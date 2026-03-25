В Тамбовской области снизили налоги для бизнеса
В Тамбовской области приняли закон о снижении налоговой нагрузки на предпринимателей. Решение утвердила областная Дума по инициативе главы региона.
Теперь для ряда предпринимателей ставка по упрощённой системе налогообложения составит от 0% до 4%. Нулевая ставка предусмотрена для начинающих предпринимателей в социальной сфере, а для IT-компаний — 2%.
Кроме того, для инвесторов в приоритетных отраслях ставка налога на прибыль снижена с 17% до 5%.
Новые меры будут действовать задним числом — с 1 января 2026 года. Власти рассчитывают, что это поможет развитию бизнеса, созданию новых рабочих мест и привлечению инвестиций в регион.
В Тамбовской области приняли закон о снижении налоговой нагрузки на предпринимателей. Решение утвердила областная Дума по инициативе главы региона. Теперь для ряда предпринимателей ставка по упрощённой системе налогообложения составит от 0% до 4%. Нулевая ставка предусмотрена для начинающих
В Тамбовской городской Думе продолжается рассмотрение вопроса о лишении Геннадия Берстенёва звания «Почётный гражданин города». Сейчас обращение направлено в депутатские фракции для обсуждения. С инициативой выступили представители общественности, указавшие на наличие у Берстенёва судимости.
Глава Тамбова Константин Кутейников побывал на предприятии «Бекас», где производят беспилотники. Ему показали цеха, готовую продукцию и новые разработки. Сегодня компания выпускает несколько моделей дронов с дальностью полёта до 25–30 км. Они используются для различных задач, в том числе в
Тамбовская делегация приняла участие в съезде Российского союза промышленников и предпринимателей в Москве. В мероприятии участвовали представители регионального бизнес-сообщества. На съезде обсуждались вопросы развития экономики, взаимодействия бизнеса и власти, а также меры поддержки
Режиссёр фильма «Брат 3» (18+) Валерий Переверзев планирует переснять свою же картину, вышедшую в прокат чуть более двух лет назад. Об этом в интернете сообщил продюсер проекта. Фильм снимался в Тамбове и представлял собой набор связанных между собой новелл о разных героях — от дочери генерала и
В Тамбовском областном суде прошли прения по уголовному делу судьи в отставке Елены Дробышевой. Её обвиняют в вынесении десяти неправосудных решений. Прокуратура предложила назначить ей штраф в размере 1 млн рублей. По версии следствия, в ноябре 2021 года Дробышева подготовила судебные решения,
Сегодня, 26 марта, в Тамбове проходит Всероссийский единый день бесплатной юридической помощи (12+). Консультации организованы региональным отделением Ассоциации юристов России. Приём граждан ведётся с 10:00 до 17:00 в Пушкинской библиотеке (ул. Интернациональная, 17, ауд. 112). Жителей
Арбитражный суд Тамбовской области начал рассмотрение дела о банкротстве местной дорожной компании ООО «Авангард». С соответствующим заявлением обратилась предприниматель из Воронежской области, сумма требований составляет более 17 млн рублей. Об этом сообщает издание «Вердикт». Компания была
Ленинский районный суд Тамбова вынес приговор местному предпринимателю, признанному виновным в мошенничестве в особо крупном размере и незаконных валютных операциях. Как сообщили в прокуратуре региона, мужчине назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с таким же испытательным
В Тамбове продолжается застройка улицы Мичуринской. Здесь планируют возвести ещё один современный жилой дом — 17-этажное здание со встроенными коммерческими помещениями. Дом появится по адресу Мичуринская, 17. По данным Единой информационной системы жилищного строительства, в нём разместятся 135
Жители Мичуринска продолжают оказывать поддержку военнослужащим. Очередная партия гуманитарной помощи была направлена в зону проведения специальной военной операции при участии представителей ветеранского сообщества, волонтёров и городской администрации. В сборе и отправке груза приняли участие
В Мичуринске продолжается военно-патриотическая работа с молодежью. Очередная встреча прошла в комнате «Боевой Славы», где ветераны боевых действий пообщались с учащимися 8 и 9 классов школы № 17. Перед школьниками выступили ветеран войны в Афганистане Иван Шаров и ветеран боевых действий в Чечне,
Басманный районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей бывшему главе Тамбовской области Максиму Егорову. Под арестом остаётся и его личный водитель Александр Соломатин, которого следствие считает посредником при передаче взятки. Максим Егоров был задержан в июле 2025 года. Его обвиняют
Екатерина Иванова избавилась от приставки «и.о.» и официально возглавила Мичуринский государственный аграрный университет. Соответствующий приказ подписал министр науки и высшего образования России Валерий Фальков. О назначении сообщил заместитель главы Тамбовской области Николай Федосеенков в
26 марта в Тамбове состоится Всероссийский единый день бесплатной юридической помощи. Жители области смогут получить консультации специалистов с 10:00 до 17:00 в отделе правовой информации областной научной библиотеки имени А. С. Пушкина на улице Интернациональной. Акцию организует региональное
26 марта в Тамбове состоится Всероссийский единый день бесплатной юридической помощи. Жители области смогут получить консультации специалистов с 10:00 до 17:00 в отделе правовой информации областной научной библиотеки имени А. С. Пушкина на улице Интернациональной. Акцию организует региональное
В Тамбове прокуратура через суд добилась устранения серьёзных проблем с канализацией в одном из многоквартирных домов в Совхозном переулке. Поводом для проверки стало обращение местной жительницы с инвалидностью II группы. Она сообщила о затоплении подвала и дворовой канализации сточными водами.
В Тамбовской области могут изменить порядок выплаты ежемесячного пособия на детей. Соответствующий законопроект внес в областную Думу глава региона Евгений Первышов. Главное нововведение касается многодетных семей. Если доход семьи немного превышает прожиточный минимум (не более чем на 10%),
В Тамбовской области ввели новые ограничения на фото- и видеосъёмку. Соответствующее постановление подписал губернатор Евгений Первышов. Теперь запрещено снимать и распространять в интернете и СМИ информацию о ряде объектов. В их числе — предприятия оборонно-промышленного комплекса, объекты
В Тамбовской области начали внедрять новую сеть банкоматов, которые не будут принадлежать конкретным банкам. Проект реализует «Росинкас» — структура Банка России. Такие устройства называют «белыми банкоматами». Они будут работать как единая сеть, к которой смогут подключаться разные банки. При
Арбитражный суд Тамбовской области удовлетворил иск ООО «Агросоякомплект» (Московская область) к ОАО «Токарёвская птицефабрика» о взыскании задолженности по договору поставки. Об этом сообщает деловое издание «Вердикт». Как установлено в суде, в июле 2025 года истец поставил предприятию 1000 тонн