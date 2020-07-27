Возможности лечения рака в Германии Комментариев: 0



Почему пациенты предпочитают лечиться в немецких клиниках?



Из года в год Германия демонстрирует лучшие результаты в лечении пациентов со злокачественными заболеваниями. Это стало возможным, главным образом, благодаря щедрому финансированию от государства. В Германии более 11% от ВВП идут на систему здравоохранения. Эти деньги расходуются на улучшение качества медицинской помощи.

Среди основных преимуществ лечения онкологических заболеваний в немецких клиниках стоит отметить:

1. Высокий уровень подготовки медицинских кадров в области онкологии.

2. Оснащенность клиник современным оборудованием.

3. Высокая точность диагностики.

4. Доступность передовых методов лечения.

5. Сильная научная база, постоянная разработка инновационных методов лечения.

6. Мультидисциплинарный подход к лечению.

7. Эффективные программы реабилитации, позволяющие избавиться от последствий онкологического заболевания.

8. Комфортные условия пребывания в больнице.

9. Регулируемая государством стоимость лечения.



Основные принципы лечения



Существует три основных метода лечения рака: хирургическое лечение, химиотерапия и лучевая терапия. Эти традиционные методы лечения постоянно усовершенствуются.



Особенности хирургического лечения



Хирургическое вмешательство остается основным методом лечения онкологических болезней. Немецкие хирурги ставят перед собой две задачи: полностью удалить опухоль, но при этом провести операцию минимально травматичным способом.

Так, в Германии при лечении первой стадии рака хирурги могут отдавать предпочтение малоинвазивным хирургическим вмешательствам. В этом случае хирургическое лечение проводится через небольшие разрезы на теле или естественные физиологические отверстия. Преимуществами такого вида вмешательства являются малая травматичность и краткие сроки восстановления.

Немецкие врачи также проводят робот-ассистированные операции, которые стали настоящим прорывом в медицине. Этот вид операции проводится с помощью робота, которым управляет врач. Такой подход позволяет исключить дрожание рук, благодаря чему врач может провести манипуляции с ювелирной точностью.



Лучевая терапия



Лучевая терапия имеет большое значение в лечении рака. В Германии врачи применяют самые передовые методы лучевой терапии, с помощью которых удается достигнуть максимального облучения опухоли и при этом ограничить облучение соседних тканей.

Это такие виды лучевой терапии как:

1. Конформная лучевая терапия (3D-CRT, IGRT, IMRT) — это техника дистанционной лучевой терапии высокой точности, которая основана на объемном планировании.

2. Брахитерапия — разновидность лучевой терапии, при которой источник излучения имплантируют внутрь органа. Применяют в лечении рака простаты, шейки матки, прямой кишки.

3. Протонная терапия — это особая форма лучевой терапии, в основе которой лежит протонное излучение.

4. Радионуклидная терапия — суть этого метода лечения заключается во введении в организм человека радиофармпрепарата. Радионуклидная терапия активно используется в лечении рака простаты и щитовидной железы.

5. Радиохирургия — разрушение новообразования с помощью пучка ионизирующего излучения. Радиохирургию эффективно используют в лечении опухолей мозга.



Химиотерапия



В немецких клиниках химиотерапию проводят согласно международным протоколам лечения. Врачи назначают самые эффективные комбинации химиопрепаратов. Химиотерапевтические препараты вводят внутривенно в виде инфузий или внутрь в виде таблеток.

При лечении карциноматоза брюшины немецкие врачи также проводят гипертермическую интраперитонеальную химиотерапию (HIPEC). Этот метод лечения предполагает промывание брюшной полости подогретым химиопрепаратом, с помощью чего удается уничтожить даже самые мелкие метастазы.



Как пройти лечение в Германии?



Германия признана лидером в лечении онкологических заболеваний. Последние десятилетия знаменуются значительным прогрессом в лечении рака. Благодаря правильно подобранному курсу лечения пациенты могут полностью избавиться от заболевания или же добиться продолжительной ремиссии. Все больше жителей СНГ с диагнозом рак предпочитают проходить лечение рака в Германии , где они получают доступ к передовым лечебным методикам.Из года в год Германия демонстрирует лучшие результаты в лечении пациентов со злокачественными заболеваниями. Это стало возможным, главным образом, благодаря щедрому финансированию от государства. В Германии более 11% от ВВП идут на систему здравоохранения. Эти деньги расходуются на улучшение качества медицинской помощи.Среди основных преимуществ лечения онкологических заболеваний в немецких клиниках стоит отметить:1. Высокий уровень подготовки медицинских кадров в области онкологии.2. Оснащенность клиник современным оборудованием.3. Высокая точность диагностики.4. Доступность передовых методов лечения.5. Сильная научная база, постоянная разработка инновационных методов лечения.6. Мультидисциплинарный подход к лечению.7. Эффективные программы реабилитации, позволяющие избавиться от последствий онкологического заболевания.8. Комфортные условия пребывания в больнице.9. Регулируемая государством стоимость лечения.Существует три основных метода лечения рака: хирургическое лечение, химиотерапия и лучевая терапия. Эти традиционные методы лечения постоянно усовершенствуются.Хирургическое вмешательство остается основным методом лечения онкологических болезней. Немецкие хирурги ставят перед собой две задачи: полностью удалить опухоль, но при этом провести операцию минимально травматичным способом.Так, в Германии при лечении первой стадии рака хирурги могут отдавать предпочтение малоинвазивным хирургическим вмешательствам. В этом случае хирургическое лечение проводится через небольшие разрезы на теле или естественные физиологические отверстия. Преимуществами такого вида вмешательства являются малая травматичность и краткие сроки восстановления.Немецкие врачи также проводят робот-ассистированные операции, которые стали настоящим прорывом в медицине. Этот вид операции проводится с помощью робота, которым управляет врач. Такой подход позволяет исключить дрожание рук, благодаря чему врач может провести манипуляции с ювелирной точностью.Лучевая терапия имеет большое значение в лечении рака. В Германии врачи применяют самые передовые методы лучевой терапии, с помощью которых удается достигнуть максимального облучения опухоли и при этом ограничить облучение соседних тканей.Это такие виды лучевой терапии как:1. Конформная лучевая терапия (3D-CRT, IGRT, IMRT) — это техника дистанционной лучевой терапии высокой точности, которая основана на объемном планировании.2. Брахитерапия — разновидность лучевой терапии, при которой источник излучения имплантируют внутрь органа. Применяют в лечении рака простаты, шейки матки, прямой кишки.3. Протонная терапия — это особая форма лучевой терапии, в основе которой лежит протонное излучение.4. Радионуклидная терапия — суть этого метода лечения заключается во введении в организм человека радиофармпрепарата. Радионуклидная терапия активно используется в лечении рака простаты и щитовидной железы.5. Радиохирургия — разрушение новообразования с помощью пучка ионизирующего излучения. Радиохирургию эффективно используют в лечении опухолей мозга.В немецких клиниках химиотерапию проводят согласно международным протоколам лечения. Врачи назначают самые эффективные комбинации химиопрепаратов. Химиотерапевтические препараты вводят внутривенно в виде инфузий или внутрь в виде таблеток.При лечении карциноматоза брюшины немецкие врачи также проводят гипертермическую интраперитонеальную химиотерапию (HIPEC). Этот метод лечения предполагает промывание брюшной полости подогретым химиопрепаратом, с помощью чего удается уничтожить даже самые мелкие метастазы.Германия признана лидером в лечении онкологических заболеваний. Лечение в клиниках Германии доступно не только немцам, но и жителям других стран. Попасть на лечение в Германию можно воспользовавшись услугами компании Bookinghealth. Мы поможем организовать лечение в ведущей онкологической клинике и собрать необходимые документы, организуем перелет в Германию и трансфер до больницы.



