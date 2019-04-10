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Новым мэром Липецка может быть избрана женщина
Сегодня, 17:26
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Евгении Уваркиной в мае исполнится 45 лет. Состоит в браке, воспитывает шестерых детей. Новая градоначальница родилась 30 мая 1974 года в Магаданской области. В 1977 году переехала в Липецк. В 1996 году окончила Липецкий эколого-гуманитарный институт по специальности «Экономист». Являлась учредителем и председателем правления группы компаний «ТРИО», руководителем наблюдательного совета СПССК «Объединённые производители молока», председателем совета директоров Ассоциации сельхозпроизводителей региона и Комиссии по вопросам агропромышленного комплекса и развитию сельских территорий Общественной Палаты Российской Федерации. Замужем. Воспитывает шестерых детей.
Очевидно, что врио главы региона Игорь Артамонов сейчас занят административным дизайном властных конфигураций. Прежний мэр Липецка Сергей Иванов работал в течение 3 лет, он сменил на посту Михаила Гулевского, который занимал должность 13 лет.
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