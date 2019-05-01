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В Воронеже прошла репетиция парада Победы

Сегодня, 09:26
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В Воронеже прошла репетиция парада Победы

Свыше 5 тысяч гостей и жителей Воронежской области посетили первую сводную тренировку парада Победы, которая состоялась на центральной площади города воинской славы - Воронежа.

Торжественным маршем прошли 2 тыс. военнослужащих войск Воронежского гарнизона Западного военного округа, а также 72 единицы вооружения и военной техники.

Тренировка прошла под руководством командующего общевойсковой армией ЗВО генерал-майора Андрея Иванаева. Командующий отметил, что в этом году воронежцы и гости города впервые увидят подобного рода военный парад и парадные расчеты механизированной колонны. Также впервые объезд парадных расчетов будет проводиться на одном из самых редких автомобилей серийного отечественного производства – кабриолетах Волжского завода ГАЗ.
В Воронеже прошла репетиция парада Победы

Также впервые в строю пройдет парадный расчет единственного в Западном военном округе пяти орденоносного полка – Гвардейский Петрокувский дважды Краснознамённый орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого II степени Волжский Казачий мотострелковый полк, входящий в состав армии. Именно в его строю идут военнослужащие, принявшие военную присягу в первой казачьей роте. Эта рота на 100% укомплектовывается воспитанниками из казачьих станиц Воронежской, Белгородской и Курской области. Соответствующие документы, о прохождении службы казаками на базе именно этой воинской части были подписаны в Белгородской области в 2018 году и этот эксперимент успешно реализуется в войсках сегодня.

Командующий армии отметил высокую степень готовности войск и парадных расчетов гарнизона к участию в параде. Вся техника исправна и готова к торжественному маршу. Гусеничная техника впервые представлена на параде в Воронеже танками Т-72Б3 и модернизированными гаубицами Мста-СМ2, которые стоят на вооружении подразделений армии. Вся техника оборудована специальными асфальтоходными башмаками с резиновыми накладками для того что бы сохранить асфальтовое покрытие в центре города.

Всего по центральным улицам пройдут 72 единицы вооружения и военной техники, а также 2 тыс. войск гарнизона. В парадных пеших расчетах пройдет около 1800 военнослужащих, представителей силовых структур, курсантов военно-воздушной академии. А также кадетов, юнармейских отрядов Воронежской области. Впервые по центральным улицам пройдут системы войсковой противовоздушной обороны «Оса», системы залпового огня «ураган», основные танки Российской армии танки Т-72б3, модернизированные самоходные гаубицы Мста-СМ2, бронеавтомобили «Рысь» и первый в Вооруженных Силах России комплекс радиоэлектронной борьбы «палантин».
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В Воронеже прошла репетиция парада Победы

Сегодня, 09:26
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Свыше 5 тысяч гостей и жителей Воронежской области посетили первую сводную тренировку парада Победы, которая состоялась на центральной площади города воинской славы - Воронежа.

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