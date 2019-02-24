Сколько ещё сможет Тамбовщина? Комментариев: 0



Тамбовская область сократилась на 41 тыс. человек

Прежде чем переходить к конкретным показателям, обозначу свою позицию, несмотря на важность кадровой составляющей, общефедеральные тренды нам доказывают – необходимы системные преобразования. Существующее политическое устройство и социально-экономическая система по своей природе ущербны. Будет неверным списывать все грехи на руководителя, особенно те факты, причины которых были заложены ранее, но и говорить о прорывных успехах тоже, к сожалению, не приходится.



Просто факты. Начиная с 2015 г. численность населения Тамбовской области сократилась на 41 тыс. человек, в год умирает около 15 тыс., смертность превышает рождаемость в два раза. Каждый пятый умерший относится к категории трудоспособного населения, из этого числа 80% мужчин, которым бы жить и жить. Для понимания масштабов убыли населения: численность таких районов, как Уваровский, Гавриловский, Умётский, составляет менее 10 тыс. человек, получается, ежегодно мы теряем население в размере сельского района. Примерно года через два перейдём черту – количество жителей Тамбовской области останется менее 1 млн. человек. По состоянию на 1 января 2019 г., в регионе проживает – 1 015 369 чел, из них пенсионеров более 30%.



Коэффициент естественной убыли в регионе составляет минус 7,3; для сравнения: в ЦФО - минус 2,9; по стране в целом - минус 1,4. Основными причинами смерти населения области являются болезни системы кровообращения, новообразования и внешние причины смерти. Высока доля самоубийств, за 2018 г. зафиксировано 96 фактов.



Реальные доходы населения - минус 15%

Можно ли переломить негативную динамику убыли населения? Теоретически да - за счёт повышения рождаемости минимум в 2,5 раза. Но для этого необходимы благоприятные условия для жизни. По словам Александра Никитина, среднемесячная заработная плата в Тамбовской области - 26 300 рублей. По данным опросов населения, среднемесячная зарплата не превышает 17-20 тыс. руб., а в сельской местности, где проживает 40% населения области, и того меньше, там вообще за счастье найти работу за минималку.



По размеру доходов на душу населения Тамбовская область занимает 79-е место из 85 регионов России. Доля работающих с заработной платой около 15 тыс. руб. составляет 34%, у 10,6% жителей региона доходы ниже прожиточного минимума, то есть менее 8722 руб. мес.; средний размер пенсий – 12,5 тыс. руб. С 2015 г. реальные денежные доходы населения в совокупности сократились на 15%, то есть цены и тарифы растут быстрее скудных зарплат. В структуре денежных доходов населения области 37,6% составляют иные доходы (включая скрытую зарплату), по стране в целом этот показатель составляет 26%.



В статистике есть такое понятие, как покупательная способность денежных доходов населения. Согласно данным Тамбовстата, если в 2014 г. на зарплату можно было купить 100 кг говядины, то сейчас - 94 кг, хуже обстоят дела с рыбой: 228 кг против 181 кг, да и молока мы купим на 67 литров меньше. Зато картошки можно наесться вдоволь - 1257 кг, только по данному продукту есть заметный рост покупательской способности на 187 кг. Ну а как иначе, нужно же чем-то компенсировать сокращения других продуктов в рационе. При современных потребительских ценах для достойного уровня жизни среднемесячная заработная плата должна составлять не 26,3 тыс. руб., а 50 тыс. руб.



Очень удобно жонглировать цифрами, рапортовать о показателях, но нужно смотреть на реальную картину. Достаточно съездить в любое село или деревню Тамбовской области, чтобы погрузиться в настоящую жизнь, где часто царит безысходность, где нет возможностей себя реализовать. Сомневаюсь, что руководители высоких рангов и среднего звена понимают, как выживают люди в небольших сёлах, где нет работы, дорог, социальная инфраструктура порушена, а развлечение сведено к телевизору и бутылке водки. Когда взрослый мужчина практически плачет от своего бессилия, потому что не может достойно содержать свою семью.



Тамбовщина, конечно, может больше, но какой ценой? За счёт чего? Мне могут возразить, что сельское хозяйство у нас на подъёме, идут серьёзные инвестиции. Не спорю, агрохолдинги, принадлежащие частному бизнесу, разделили некогда общенародную собственность – землю, но что достаётся рядовым жителям области от реализации её плодов? Думаю, ответ понятен. Вспомним хотя бы, что из года в год получаем хороший урожай зерновых, а хлебобулочные изделия дорожают, то же самое с другими продуктами - сахаром, мясом птицы, свининой.



Не от хорошей жизни около 100 тыс. трудоспособного населения на постоянной основе или вахтовым методом работают за пределами Тамбовской области. Кроме того, за долгое время в нашем регионе сложилось миграционное снижение: в 2018 г. - минус 9917 человек, т.е. нас покидают даже мигранты из бывших союзных государств, им здесь невыгодно работать.



Количество обманутых дольщиков возросло в разы

С 2015 г. усиливается тенденция снижения объёмов работ в ключевой экономической отрасли - строительстве. Лишь за 2018 г. объём подрядных работ по Тамбовской области снизился, по сравнению с 2017 г., на 18,8%. Катастрофическая ситуация в долевом строительстве. В городе Тамбове десятки замороженных объектов: ул. Московская, 30а; ул. Коммунальная, 46; ул. Рылеева, 46; ул. Чичерина, 7; ул. Киквидзе, 77Б; ул. Интернациональная, 69А; ул. Кавказская, 1б – список проблемных домов можно продолжать. Многие объекты не законсервированы, разрушаются, через некоторое время их придётся не достраивать, а сносить и строить заново. За три года количество обманутых дольщиков возросло. Похоже, региональные власти не в силах поступательно справиться с проблемой, которая нарастает как снежный ком.



Может быть, с этим справится новый руководитель Государственного строительного надзора Тамбовской области? На этот пост назначен Александр Щербаков, который ранее был вынужден уйти в отставку с поста главы Никифоровского района после массовых акций протеста. После отставки пошёл на повышение.



Сравнительный анализ видов экономической деятельности

Теперь сравним показатели по ключевым видам экономической деятельности. Как и прежде, за основу возьмём данные Федеральной службы государственной статистики в разрезе Тамбовской области.



Показатели в сельскохозяйственном производстве зависят от погодных условий, прошлый год был не самым простым, но что случилось со строительством или добычей полезных ископаемых? Кстати, что стало с картофельной империей – «Зелёной долиной» господина Михаила Корнева? Как красиво начинали, Александр Никитин лично представлял проект Владимиру Путину. Прошло несколько лет, и империя объявила себя банкротом.



К слову о социалке. За четыре годы количество школ сократилось с 112 до 87 общеобразовательных организаций. По строительству новых школ тоже не всё гладко. В Мичуринске, где достраивается школа, возбуждено уголовное дело, проводится строительно-техническая судебная экспертиза для установления фактической стоимости выполненных работ. Причём подрядчиком выступает организация, на 100% связанная с администрацией области. Правоохранительные органы занимаются достаточно плотно и проектом строительства школы в Рассказово.



За прошедшие годы ситуация в Тамбовской области кардинальным образом не улучшилась, по отдельным видам экономическим деятельности наблюдается серьёзный спад. Государственный долг области в 2018 году увеличился с 16,54 до 17,22 миллиарда рублей и составил 4,11%. Это связано с увеличением займов региона в банках (с 4,3 до 5,15 миллиарда руб.). Причем другим регионам Черноземья удалось снизить свой государственный долг.



В погоне за рейтингами и красивыми цифрами не стоит забывать, что основной критерий эффективности деятельности органов власти - это качество жизни населения, и он непосредственно связан с экономическим развитием, уровнем доходов, социальной инфраструктурой и другими жизненно важными показателями.



Артем Александров [i] Давайте вместе проведём сравнительный анализ ключевых показателей социально-экономического развития Тамбовской области за последние 4 года.Прежде чем переходить к конкретным показателям, обозначу свою позицию, несмотря на важность кадровой составляющей, общефедеральные тренды нам доказывают – необходимы системные преобразования. Существующее политическое устройство и социально-экономическая система по своей природе ущербны. Будет неверным списывать все грехи на руководителя, особенно те факты, причины которых были заложены ранее, но и говорить о прорывных успехах тоже, к сожалению, не приходится.Просто факты. Начиная с 2015 г. численность населения Тамбовской области сократилась на 41 тыс. человек, в год умирает около 15 тыс., смертность превышает рождаемость в два раза. Каждый пятый умерший относится к категории трудоспособного населения, из этого числа 80% мужчин, которым бы жить и жить. Для понимания масштабов убыли населения: численность таких районов, как Уваровский, Гавриловский, Умётский, составляет менее 10 тыс. человек, получается, ежегодно мы теряем население в размере сельского района. Примерно года через два перейдём черту – количество жителей Тамбовской области останется менее 1 млн. человек. По состоянию на 1 января 2019 г., в регионе проживает – 1 015 369 чел, из них пенсионеров более 30%.Коэффициент естественной убыли в регионе составляет минус 7,3; для сравнения: в ЦФО - минус 2,9; по стране в целом - минус 1,4. Основными причинами смерти населения области являются болезни системы кровообращения, новообразования и внешние причины смерти. Высока доля самоубийств, за 2018 г. зафиксировано 96 фактов.Можно ли переломить негативную динамику убыли населения? Теоретически да - за счёт повышения рождаемости минимум в 2,5 раза. Но для этого необходимы благоприятные условия для жизни. По словам Александра Никитина, среднемесячная заработная плата в Тамбовской области - 26 300 рублей. По данным опросов населения, среднемесячная зарплата не превышает 17-20 тыс. руб., а в сельской местности, где проживает 40% населения области, и того меньше, там вообще за счастье найти работу за минималку.По размеру доходов на душу населения Тамбовская область занимает 79-е место из 85 регионов России. Доля работающих с заработной платой около 15 тыс. руб. составляет 34%, у 10,6% жителей региона доходы ниже прожиточного минимума, то есть менее 8722 руб. мес.; средний размер пенсий – 12,5 тыс. руб. С 2015 г. реальные денежные доходы населения в совокупности сократились на 15%, то есть цены и тарифы растут быстрее скудных зарплат. В структуре денежных доходов населения области 37,6% составляют иные доходы (включая скрытую зарплату), по стране в целом этот показатель составляет 26%.В статистике есть такое понятие, как покупательная способность денежных доходов населения. Согласно данным Тамбовстата, если в 2014 г. на зарплату можно было купить 100 кг говядины, то сейчас - 94 кг, хуже обстоят дела с рыбой: 228 кг против 181 кг, да и молока мы купим на 67 литров меньше. Зато картошки можно наесться вдоволь - 1257 кг, только по данному продукту есть заметный рост покупательской способности на 187 кг. Ну а как иначе, нужно же чем-то компенсировать сокращения других продуктов в рационе. При современных потребительских ценах для достойного уровня жизни среднемесячная заработная плата должна составлять не 26,3 тыс. руб., а 50 тыс. руб.Очень удобно жонглировать цифрами, рапортовать о показателях, но нужно смотреть на реальную картину. Достаточно съездить в любое село или деревню Тамбовской области, чтобы погрузиться в настоящую жизнь, где часто царит безысходность, где нет возможностей себя реализовать. Сомневаюсь, что руководители высоких рангов и среднего звена понимают, как выживают люди в небольших сёлах, где нет работы, дорог, социальная инфраструктура порушена, а развлечение сведено к телевизору и бутылке водки. Когда взрослый мужчина практически плачет от своего бессилия, потому что не может достойно содержать свою семью.Тамбовщина, конечно, может больше, но какой ценой? За счёт чего? Мне могут возразить, что сельское хозяйство у нас на подъёме, идут серьёзные инвестиции. Не спорю, агрохолдинги, принадлежащие частному бизнесу, разделили некогда общенародную собственность – землю, но что достаётся рядовым жителям области от реализации её плодов? Думаю, ответ понятен. Вспомним хотя бы, что из года в год получаем хороший урожай зерновых, а хлебобулочные изделия дорожают, то же самое с другими продуктами - сахаром, мясом птицы, свининой.Не от хорошей жизни около 100 тыс. трудоспособного населения на постоянной основе или вахтовым методом работают за пределами Тамбовской области. Кроме того, за долгое время в нашем регионе сложилось миграционное снижение: в 2018 г. - минус 9917 человек, т.е. нас покидают даже мигранты из бывших союзных государств, им здесь невыгодно работать.С 2015 г. усиливается тенденция снижения объёмов работ в ключевой экономической отрасли - строительстве. Лишь за 2018 г. объём подрядных работ по Тамбовской области снизился, по сравнению с 2017 г., на 18,8%. Катастрофическая ситуация в долевом строительстве. В городе Тамбове десятки замороженных объектов: ул. Московская, 30а; ул. Коммунальная, 46; ул. Рылеева, 46; ул. Чичерина, 7; ул. Киквидзе, 77Б; ул. Интернациональная, 69А; ул. Кавказская, 1б – список проблемных домов можно продолжать. Многие объекты не законсервированы, разрушаются, через некоторое время их придётся не достраивать, а сносить и строить заново. За три года количество обманутых дольщиков возросло. Похоже, региональные власти не в силах поступательно справиться с проблемой, которая нарастает как снежный ком.Может быть, с этим справится новый руководитель Государственного строительного надзора Тамбовской области? На этот пост назначен Александр Щербаков, который ранее был вынужден уйти в отставку с поста главы Никифоровского района после массовых акций протеста. После отставки пошёл на повышение.Теперь сравним показатели по ключевым видам экономической деятельности. Как и прежде, за основу возьмём данные Федеральной службы государственной статистики в разрезе Тамбовской области.Показатели в сельскохозяйственном производстве зависят от погодных условий, прошлый год был не самым простым, но что случилось со строительством или добычей полезных ископаемых? Кстати, что стало с картофельной империей – «Зелёной долиной» господина Михаила Корнева? Как красиво начинали, Александр Никитин лично представлял проект Владимиру Путину. Прошло несколько лет, и империя объявила себя банкротом.К слову о социалке. За четыре годы количество школ сократилось с 112 до 87 общеобразовательных организаций. По строительству новых школ тоже не всё гладко. В Мичуринске, где достраивается школа, возбуждено уголовное дело, проводится строительно-техническая судебная экспертиза для установления фактической стоимости выполненных работ. Причём подрядчиком выступает организация, на 100% связанная с администрацией области. Правоохранительные органы занимаются достаточно плотно и проектом строительства школы в Рассказово.За прошедшие годы ситуация в Тамбовской области кардинальным образом не улучшилась, по отдельным видам экономическим деятельности наблюдается серьёзный спад. Государственный долг области в 2018 году увеличился с 16,54 до 17,22 миллиарда рублей и составил 4,11%. Это связано с увеличением займов региона в банках (с 4,3 до 5,15 миллиарда руб.). Причем другим регионам Черноземья удалось снизить свой государственный долг.В погоне за рейтингами и красивыми цифрами не стоит забывать, что основной критерий эффективности деятельности органов власти - это качество жизни населения, и он непосредственно связан с экономическим развитием, уровнем доходов, социальной инфраструктурой и другими жизненно важными показателями.



