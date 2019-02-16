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Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет в Австрии
Сегодня, 11:56
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В Австрийском Зеефельде с 19 февраля по 3 марта пройдет Чемпионат мира по лыжным видам спорта. 9 февраля Федерация лыжных гонок России опубликовала состав сборной России. В состав нашей команды вошли 24 спортсмена: 12 женщин и 12 мужчин.
Женщины: Алешина Татьяна (Тюменская область), Баязитова Аида (Москва), Белорукова Юлия (Республика Коми), Дуркина Лидия (Санкт-Петербург), Жамбалова Алиса (Республика Бурятия), Жеребятьева Анна (Тюменская область), Истомина Мария (Пермский край), Матвеева Наталья (Москва/Рязанская область), Непряева Наталья (Московская область/Тверская область), Нечаевская Анна (Республика Татарстан), Седова Анастасия (Нижегородская область/Республика Мордовия), Соболева Елена (Новосибирская область/ЯНАО).
Мужчины: Белов Евгений (Тюменская область), Бессмертных Александр (Московская область/Кемеровская область), Большунов Александр (Тюменская область), Вылегжанин Максим (Удмуртская Республика), Ларьков Андрей (Республика Татарстан), Мальцев Артем (Нижегородская область/Республика Мордовия), Мельниченко Андрей (Красноярский край), Ретивых Глеб (Тюменская область), Собакарев Андрей (Новосибирская область), Спицов Денис (Тюменская область), Устюгов Сергей (ХМАО-Югра), Червоткин Алексей (Москва).
Программа соревнований
21.02 спринт свободным стилем
23.02 скиатлон 15/30 км
24.02 командный спринт классическим стилем
26.02 индивидуальная гонка на 10 км классическим стилем женщины
27.02 индивидуальная гонка на 15 км классическим стилем мужчины
28.02 эстафета женская 4х5 км
01.03 эстафета мужская 4х10 км
02.03 масс-старт 30 км свободным стилем
03.03 масс-старт 50 км свободным стилем
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