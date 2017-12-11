В Тамбове снова могут возникнуть проблемы с уборкой дворовых территорий Комментариев: 0



Ранее уборка дворовых территорий находилась в ведении управляющих компаний, но с 2015 года УФАС ввело новые правила, согласно которым подрядчик определяется в ходе конкурса. Чаще всего победителем торгов становится тот, кто предлагает наименьшую цену на услуги. В первой половине 2017 года были заключены контракты с фирмами из Санкт-Петербурга и Ярославля, которые не смогли справиться с объемами работ.



В частности контрольно-счетная палата города Тамбова при проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности выявила нарушения в действиях заказчика – МКУ «Долговой центр» при заключении контракта по итогам проведения электронного аукциона на право заключения контракта на оказание услуг по уборке придомовых территорий многоквартирных домов г. Тамбова. Заказчик в нарушение нормы Закона о контрактной системе принял ненадлежащую банковскую гарантию, представленную обществом, и заключил с ООО «Сакура» контракт, которые в дальнейшем был, расторгнут.



Несмотря на то, что МКУ «Долговой центр» заключил договор с новой компанией из города Москвы, дворники жалуются на то, что на постоянной основе им задерживают выплаты по заработной плате, искусственно занижают выплаты за проведенную работу и снова не хватает техники для уборки дворов. В последнее время вновь стали поступать жалобы в адрес депутатов Тамбовской городской Думы по вопросу неудовлетворительной уборки придомовых территорий в областном центре. Заказчиком работ на оказание услуг по уборке придомовых территорий многоквартирных жилых домов г. Тамбова выступает МКУ «Долговой центр».Ранее уборка дворовых территорий находилась в ведении управляющих компаний, но с 2015 года УФАС ввело новые правила, согласно которым подрядчик определяется в ходе конкурса. Чаще всего победителем торгов становится тот, кто предлагает наименьшую цену на услуги. В первой половине 2017 года были заключены контракты с фирмами из Санкт-Петербурга и Ярославля, которые не смогли справиться с объемами работ.В частности контрольно-счетная палата города Тамбова при проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности выявила нарушения в действиях заказчика – МКУ «Долговой центр» при заключении контракта по итогам проведения электронного аукциона на право заключения контракта на оказание услуг по уборке придомовых территорий многоквартирных домов г. Тамбова. Заказчик в нарушение нормы Закона о контрактной системе принял ненадлежащую банковскую гарантию, представленную обществом, и заключил с ООО «Сакура» контракт, которые в дальнейшем был, расторгнут.Несмотря на то, что МКУ «Долговой центр» заключил договор с новой компанией из города Москвы, дворники жалуются на то, что на постоянной основе им задерживают выплаты по заработной плате, искусственно занижают выплаты за проведенную работу и снова не хватает техники для уборки дворов.



