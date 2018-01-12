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Котовск привлечет более 10,7 млрд. рублей инвестиций
Сегодня, 17:16
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Администрация Тамбовской области подписала рамочные соглашения с инвесторами о реализации девяти масштабных инвестиционных проектов на территории опережающего социально-экономического развития в городе Котовске. В рамках этих проектов планируется создания производства в Котовске: эпоксидных смол, строительство хлебопекарного, фармацевтического и кожевенного заводов, цехов по производству трансформаторов, алюминиевых конструкций и другие объекты.
Создание ТОР «Котовск» позволит создать более 2,2 тыс. новых рабочих мест и привлечь инвестиции в объёме более 10,7 млрд рублей.
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