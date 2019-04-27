|
Тамбов в тройке беднейших городов России
Сегодня, 15:21
Комментариев: 0
Версия для печати
По данным федерального социологического опроса, который был проведен в апреле 2019 года маркетинговым агентством ZOOM MARKET, самыми бедными городами России стали: Саранск, Тамбов и Саратов.
Результаты исследования были сформированы на основе финансового положения жителей муниципальных образований. Всего было опрошено 3120 респондентов в возрасте от 18 до 64 лет. По информации депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова реальные денежные доходы горожан за 5 лет сократились на 15%. В целом по региону доля работающих с заработной платой около 15 тыс. руб. составляет 34%, у 10,6% жителей региона доходы ниже прожиточного минимума. «В погоне за рейтингами, которыми любят злоупотреблять наши чиновники, не стоит забывать, что основной критерий эффективности деятельности органов власти - это качество жизни населения, и он непосредственно связан с экономическим развитием, уровнем доходов», - считает депутат Александров.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.