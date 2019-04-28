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В Мичуринске планируют создать общественные префектуры
Сегодня, 08:47
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Вчера в администрации города Мичуринска прошло рабочее совещание по вопросам создания префектур с участием руководителей органов местного самоуправления и депутата Тамбовской областной Думы Ирины Тен.
Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин в своем отчёте перед депутатами Тамбовской областной Думы распорядился создать в муниципальных образованиях региона новые общественные префектуры. В настоящее время префектуры действуют в городе Тамбове и Уварове, Мичуринск также заинтересован в реализации у себя подобной практики.
«Наряду с личными приемами граждан, мы стали выезжать в разные микрорайоны, в производственные коллективы, дали возможность жителям напрямую вести диалог с главой города через сайт», - отметил на совещании руководитель города Мичуринска Максим Харников.
Ирина Тен поделилась в мельчайших подробностях процессом создания и как функционируют общественные префектуры.
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