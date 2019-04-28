В Мичуринске планируют создать общественные префектуры 0 Вчера в администрации города Мичуринска прошло рабочее совещание по вопросам создания префектур с участием руководителей органов местного самоуправления и депутата Тамбовской областной Думы Ирины Тен.

В России отмечают 370-летие пожарной охраны 0 Царь Алексей Михайлович 30 апреля 1649 года учредил службу пожарной охраны в Москве. Начальник Главного управления МЧС России по Тамбовской области полковник Олег Зацепин поздравил с 370-летней годовщиной пожарной охраны России.

Автобусы на дачи откроют с 1 мая 0 С 1 мая в Тамбове откроют дачные маршруты. Для тамбовчан будет организовано движение по автобусным маршрутам № 2 «Автовокзал «Тамбов» - Динамо - Эльдорадо», № 28 «Рылеева - Магистральная - Дом ветеранов», № 101 «Магистральная - Котовские дачи».

Тамбов в тройке беднейших городов России 0 По данным федерального социологического опроса, который был проведен в апреле 2019 года маркетинговым агентством ZOOM MARKET, самыми бедными городами России стали: Саранск, Тамбов и Саратов.

Роботы помогут доить тамбовских буренок 0 На базе АО «Голицыно» в рамках семинара-совещания специалисты сферы сельского хозяйства обсудили вопросы внедрения роботизированного доения коров и автоматизации молочных ферм Тамбовщины.

В Тамбове на улице Кавалерийской загорелся склад 0 Вчера в 14.35 поступило сообщение о пожаре на улице Кавалерийская в городе Тамбове. В результате пожара выгорел склад на площади 300 кв. м.

В Уварово ураганный ветер сорвал кровлю у дома престарелых 0 Вчера в городе Уварово сильный ветер сорвал часть кровли со здания дома-интерната для престарелых и инвалидов.

В Ржаксинском районе в детском саду есть проблемы с питанием детей 0 В Ржаксинском районе заведующая детским садом привлечена к административной ответственности за ненадлежащую организацию питания детей. Размер штрафа составил всего 5 тысяч рублей.

«Посадить лидера Тамбова на заднее сиденье и прокатать 8 часов вот по этим дорогам» 0 На днях в эфире «ОТР» вышел выпуск программы «Большая страна» с участием активиста общественного движения «ДорНадзор Тамбовщина» Романа Калянова. Главная тема состояние дорог в России и в Тамбовской области в частности.

В сфере строительства выполнено работ на 3 млрд. рублей 0 В январе-марте 2019 года предприятиями и организациями всех видов экономической деятельности, включая неформальный сектор экономики, выполнено работ по виду экономической деятельности «Строительство», на 3,0 млрд. рублей, что меньше января-марта 2018 г. на 4,5%, - сообщает Тамбовстат.

В Спасо-Преображенском кафедральном соборе прошло Пасхальное богослужение 0 В Спасо-Преображенском кафедральном соборе в городе Тамбове прошло Пасхальное богослужение.

Проезд в общественном транспорте может подорожать до 24 рублей 0 Состоялось заседание общественного совета при управлении по регулированию тарифов в Тамбовской области.

Электронное голосование на выборах губернатора Тамбовской области 0 Выборы губернатора Тамбовской области в 2020 году проведут при помощи электронного голосования. Об этом на заседании Клуба молодых избирателей сообщил председатель избирательной комиссии Тамбовской области Андрей Офицеров.

Московская фирма не справилась с уборкой кладбищ в Тамбове 0 Оказанием услуг по содержанию и обслуживанию муниципальных кладбищ города Тамбова в преддверии пасхи должна была заниматься московская фирма ООО «ФинИнвест», которая выиграла торги.

82% горожан не поддерживают установку монумента в сквере по ул. Володарского 0 В течение недели на официальном портале администрации города Тамбова проводится опрос насчет установки памятника Николаю Андреевичу Рябову в сквере по ул. Володарского/Чичканова.

Центр города Тамбова сделают пешеходным для крестного хода 0 В воскресенье 28 апреля в областном центре состоится традиционный Пасхальный крестный ход.

В ДТП в Тамбове пострадало несколько человек 0 Накануне в Тамбове на улице Пролетарская произошло серьезное ДТП с участием трех автомобилей.

Артем Александров: «Я не пойду на предательство интересов горожан» 0 Сегодня 26 апреля состоялось заседание комитета Тамбовской городской Думы Тамбовской области шестого созыва по местному самоуправлению и связям с общественными организациями. В повестку дня был включен вопрос о соблюдении депутатской этики в отношении депутата Тамбовской городской Думы Тамбовской

В Тамбовской области утвердят социальный кодекс для борьбы с бедностью 0 В администрации Тамбовской области прошли публичные слушания по вопросу разработки и принятия социального кодекса региона.