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В Тамбове прошли праздничные мероприятия посвященные Дню Победы

Вчера, 19:12
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В Тамбове прошли праздничные мероприятия посвященные Дню Победы Сегодня в городе Тамбове и других муниципальных образованиях области прошли торжественные мероприятия посвященные дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне. На площади Ленина прошло театрализованное представление: история войны и победы вновь ожила на главной площади областного центра. На Параде Победы торжественным маршем по площади прошли воины частей Тамбовского гарнизона.

После обеда в колонне «Бессмертного полка» прошли более 68 тысяч человек, участвовали целыми семьями, трудовыми коллективами. Rолонна проделала путь по маршруту - от памятника В.И. Вернадскому по бульвару Энтузиастов через мемориал-триптих «Стена памяти». Ранее бессмертный полк проходил по центральным улицам города.

В Тамбове прошли праздничные мероприятия посвященные Дню Победы
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