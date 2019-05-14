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Стоимость билета на 70 внутриобластных маршрутах вырастет на 15-19%
Сегодня, 07:55
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В Тамбовской области до конца мая произойдет поэтапное повышение стоимости проезда на общественном транспорте на 70 внутриобластных маршрутах, размер платы вырастет на 15-19%. Согласно законодательству каждый перевозчик самостоятельно рассчитывает тариф. В частности проезд по маршруту «Тамбов-Рассказово» увеличилась на 14 рублей. Большинство перевозчиков перейдут на новые тарифы к концу мая - началу июня.
«Перевозчики не выходят за пределы 19% повышения стоимости проезда. Есть маршруты, которые даже не дошли до такого повышения», - отмечает начальник транспортного отдела управления автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области Екатерина Юдина.
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