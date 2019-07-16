Военно-патриотический фестиваль «Воин России» ждет тебя 0 20 июня на базе авиаклуба ДОСААФ в районе села Горелое пройдет военно-патриотический фестиваль «Воин России».

Региональные власти отказались обнародовать свои договоренности с РПЦ 0 Администрация Тамбовской области на официальный запрос средства массовой информации «ПРАВО68» ознакомится с протоколами заседаний рабочей группы по обсуждению планов совместных действий региональных властей и Тамбовской митрополии РПЦ ответила отказом.

Родители бьют тревогу, что детям во время не делают прививки 0 Участились сообщения жителей области в адрес органов государственной власти, что в учреждениях здравоохранения существует проблема с вакцинацией детей, в том числе от кори.

В Тамбове прошел рейд по бахчевым развалам 0 На днях в Тамбове сотрудники администрации города при привлечении специалистов других служб провели рейд по бахчевым развалам.

Женщина почти каждый день стреляет из пистолета со своего балкона 0 Жители города Тамбова, проживающие в доме №4 по улице Запрудная, бьют тревогу – почти каждый день из пистолета с балкона стреляет местная жительница. Как правило, под обстрел попадают электрощиты и машины.

Тамбовская митрополия хочет сделать день поминовения усопших праздничным днём 0 Тамбовская митрополия РПЦ обратилась в Тамбовскую областную Думу с инициативой сделать день поминовения усопших – Радоницу – выходным праздничным днём на территории нашего региона.

В Новоархангельском сельсовете деньги за похороны безродных идут частной конторе 0 Прокуратура Тамбовской области обратилась в арбитражный суд Тамбовской области к администрации Новоархангельского сельсовета Первомайского района и ООО «Мемориальная компания Тамбовской области» о признании недействительным договора на оказание услуг по погребению безродных, невостребованных и

Появился мерч рок-фестиваля Чернозем-2019 0 В Тамбове в магазине Пилот на Интернациональной, 30а началась продажа атрибутики рок-фестиваля "Чернозем". Уже сейчас можно приобрести атрибутику 2019 года. Есть четыре вида футболок, два вида бандан, магниты, кружки и наклейки.

В Тамбовском районе прошел фестиваль крафтового сыра 0 На прошедших выходных в Тамбовском районе прошел фестиваль ремесленного сыра, где собрались мастера из Уварово, Мичуринска, Рассказовского, Бондарского районов и других муниципальных образований.

В регионе 7 человек отравились грибами, один из них скончался 0 В Тамбовской области за последнее время 7 человек отравились грибами, один из них скончался.

На рок-фестивале Чернозем разыграют 300 литров топлива 0 На рок-фестивале Чернозем разыграют 300 литров топлива ЛУКОЙЛ. Вы сможете не только насладиться любимой музыкой и душевной атмосферой фестиваля, но и сэкономите деньги на заправку своего автомобиля!

В Тамбове хотят ликвидировать стихийные рынки 0 Городские власти продолжают наводить порядок в рамках организации уличной торговли, основная задача должны соблюдаться меры безопасности и санитарные нормы.

«Зенит» - «Тамбов» 2:1 0 Вчера в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» состоялась игра между ФК «Зенит» и «Тамбов».

Подготовка ко Дню Победы обернулась уголовным делом 0 Инжавинский районный суд вынес обвинительный приговор бывшему главному бухгалтеру Караваинского сельского совета Инжавинского района, которая совершила служебный подлог при следующих обстоятельствах.

В два раза увеличат число камер фиксации нарушений на дорогах 0 Власти в Тамбовской области планируют в два раза увеличить число камер фиксации нарушений правил движения на дорогах с 47 до 99, - сообщает ТАСС.

На какого работает тамбовская земля? 0 Некоторые главы муниципальных образований через подставных лиц или родственников фактически являются крупными земельными владельцами, но даже им тяжело конкурировать с агрохолдингами.

В Тамбове машина сбила пешехода и перевернулась 0 В Тамбове на ул. Советская в районе гипермаркета «Ашан» произошло ДТП – легковой автомобиль сбил на пешеходном переходе женщину, далее проехав несколько метров, машина перевернулась и завалилась на бок.

Ассоциация пострадавших предпринимателей ждет ответы на вопросы 0 Прошло несколько недель с «Прямой линии» Президента РФ Владимира Путина, а ответы на наболевшие вопросы, которые задавали представители ассоциации пострадавших предпринимателей, так и не поступили. Определенная реакция есть - судебные иски со стороны руководителя «Крымавтодор» и отписки из органов

Комиссией сделан предварительный вывод о гибели рыбы в Цне 0 Управлением Росприроднадзора по Тамбовской области по факту массовой гибели рыбы в районе села Донское Тамбовского района были проведены рейдовые мероприятия с привлечение специалистов из других структур. По подсчетам специалистов Рыбнадзора, погибло не менее 20 тысяч рыб разных видов.