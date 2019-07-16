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Военно-патриотический фестиваль «Воин России» ждет тебя
Вчера, 18:50
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20 июня на базе авиаклуба ДОСААФ в районе села Горелое пройдет военно-патриотический фестиваль «Воин России». На поле развернутся площадки для мастер-классов и показательных выступлений, в том числе спортсменов-парашютистов. Более того желающие смогут совершить полет на АН-2, посетить выставку военной техники и вооружений. Реконструкторы из легендарной группы «Тамбовский рубеж» покажут сражение Великой Отечественной войны. Завершит фестиваль ансамбль русской песни «Бабкины внуки».
Добраться до места проведения фестиваля можно следующим образом:
– из Тамбова (Комсомольская площадь, д. 3, здание Профсоюзов) – отправление автобусов 9.00, 10.30.
– в Тамбов (до Комсомольской площади, д. 3, здание Профсоюзов) – отправление автобусов 15.00, 18.30.
Цена одного билета символическая 50 рублей.
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