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Сотрудники Центра социальных услуг для граждан в Кирсанове похитили 7 млн рублей
Сегодня, 07:44
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Кирсановская межрайонная прокуратура выявила факты хищения бюджетных денежных средств, в махинациях участвовали сотрудники государственного учреждения «Центр социальных услуг для граждан города Кирсанова и Кирсановского района» в сговоре с коммерческими лицами.
Правоохранительными органами установлено, что под видом предоставления отдельным категориям граждан в виде поддержки твердого топлива — угля заключались фиктивные договора, в том числе на умерших лиц, далее денежные средства выводились через индивидуальных предпринимателей, которые якобы поставляли уголь. Таким образом за период с 2017 по 2019 годы похищено более 7 млн. рублей бюджетных средств.
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