Владимир Гаврилов: «Идет откровенная дискредитация органов государственной власти» Комментариев: 0



Сопредседатель ассоциации в защиту пострадавших предпринимателей Владимир Гаврилов, который в настоящее время защищает в суде право на свободу слова и деятельность общественных организаций планирует обратиться к кандидатам с заявлением насчет ситуации в сфере дорожного строительства республики Крым и деятельности органов государственной власти.



«Ассоциация считает своим долгом защищать интересы представителей малого и среднего бизнеса представителей Тамбовской и Воронежской области. Считаем своим долгом придать публичности (и это не запрещено законами РФ) рассматриваемые материалы судебных материалов, которые находятся в открытом доступе, а фигурантами там проходят в том числе Д.А. Кривенко, ныне директор ГУП РК «Крымавтодор» и Л.А. Кривенко. В судебных заседаниях установлены и подтверждены факты череды странных банкротств организаций, где Д.А. Кривенко в свою бытность был руководителем или учредителем», - отмечает Владимир Гаврилов.



Активисты ассоциации, общественность города Тамбова возмущены последними заявлениями и действиями органов государственной власти и фигуранта расследований ГУП РК «Крымавтодор» Дмитрия Кривенко. Напомним, что Дмитрий Кривенко подал в суд на сопредседателя ассоциации Владимира Гаврилова и информационное агентство «Тамбов-Информ» о защите деловой репутации и взыскании морального вреда в размере 1 млн рублей.



Речь идет не только о господине Кривенко, но и заместителе министра транспорта Республики Крым А. Ксензове, который, вместо проведения проверки по доводам ассоциации в своем ответе заявил, что «Ассоциации в защиту пострадавших предпринимателей» не существует и это якобы подтверждено данными Единого государственного реестра юридических лиц ФНС России, а также, что информация о том, что Гаврилов В.В. является сопредседателем Ассоциации не подтверждена и что он якобы сообщил «недостоверную информацию о себе и об организации». В ответе А. Ксензовым ставится под сомнение легитимность обращения ассоциации в органы государственной власти и местного самоуправления.



Такая позиция чиновника, по мнению, ассоциации, вводит в заблуждение министерство транспорта РФ, аппарат Совета министров, органы прокуратуры и дискредитирует ассоциацию как один из институтов гражданского общества. «На наш взгляд, идет откровенная дискредитация органов государственной власти своей вопиющей некомпетентностью», - пишет в своем обращении в адрес Сергея Аксенова сопредседатель ассоциации Владимир Гаврилов. Президент России Владимир Путин предложил Государственному совету Крыма рассмотреть три кандидатуры на должность главы Республики Крым. Депутаты выберут одного из трех политиков - это Сергей Аксенов от «Единой России», Сергей Богатыренко - лидер регионального отделения КПРФ и депутат Госдумы РФ от ЛДПР Павел Шперов.Сопредседатель ассоциации в защиту пострадавших предпринимателей Владимир Гаврилов, который в настоящее время защищает в суде право на свободу слова и деятельность общественных организаций планирует обратиться к кандидатам с заявлением насчет ситуации в сфере дорожного строительства республики Крым и деятельности органов государственной власти., - отмечает Владимир Гаврилов.Активисты ассоциации, общественность города Тамбова возмущены последними заявлениями и действиями органов государственной власти и фигуранта расследований ГУП РК «Крымавтодор» Дмитрия Кривенко. Напомним, что Дмитрий Кривенко подал в суд на сопредседателя ассоциации Владимира Гаврилова и информационное агентство «Тамбов-Информ» о защите деловой репутации и взыскании морального вреда в размере 1 млн рублей.Речь идет не только о господине Кривенко, но и заместителе министра транспорта Республики Крым А. Ксензове, который, вместо проведения проверки по доводам ассоциации в своем ответе заявил, что «Ассоциации в защиту пострадавших предпринимателей» не существует и это якобы подтверждено данными Единого государственного реестра юридических лиц ФНС России, а также, что информация о том, что Гаврилов В.В. является сопредседателем Ассоциации не подтверждена и что он якобы сообщил «недостоверную информацию о себе и об организации». В ответе А. Ксензовым ставится под сомнение легитимность обращения ассоциации в органы государственной власти и местного самоуправления.Такая позиция чиновника, по мнению, ассоциации, вводит в заблуждение министерство транспорта РФ, аппарат Совета министров, органы прокуратуры и дискредитирует ассоциацию как один из институтов гражданского общества. «, - пишет в своем обращении в адрес Сергея Аксенова сопредседатель ассоциации Владимир Гаврилов.



