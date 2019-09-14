Наталия Макаревич: «Мой рабочий день будет 25 часов в сутки» Комментариев: 0



«Мой рабочий день будет 25 часов в сутки. Я буду стараться сделать всё, для того, чтобы жизнь горожан стала лучше, теплее, светлее, надёжнее, безопаснее», - в своем ответном слове заявила Наталия Макаревич.



Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин пожелал успехов новому градоначальнику, отметив, что Наталия Макаревич обладает большим опытом работы и ценными деловыми качествами.



Единственным депутатом, который принял участие в обсуждении вопроса избрания главы города Тамбова стал Артем Александров, который предложил инициировать введение прямых выборов главы Тамбова и досрочно распустить Тамбовскую городскую Думу шестого созыва.



«Сегодня градоначальник - назначенец администрации области, зависящий не от горожан, а от благосклонности высокопоставленных чиновников, не имеющий самостоятельной позиции и рычагов влияния, - считает Артем Александров. - Администрацию города и Думу впору переименовать в департамент по управлению делами Тамбова главы администрации области. В Тамбове сложился системный кризис муниципального управления, за который несет ответственность партия «Единая Россия», ключевые местные проблемы не решаются, а усугубляются, город балансирует на гране банкротства, за пять лет муниципальный долг вырос почти в два раза и приближается к 3 млрд рублей. Реальные доходы граждан за последние годы сократились на 15%. Население массово покидает пределы области, поэтому неудивительно, что средний возраст жителей региона – 43,4 года один из самых высоких показателей в стране». Сегодня состоялось 61-е внеочередное заседание Тамбовской городской Думы, основной вопрос - избрание главы города Тамбова. Теперь руководить областным центром будет Наталия Макаревич, ее кандидатуру поддержали депутаты от партии «Единая Россия» и ЛДПР.«Мой рабочий день будет 25 часов в сутки. Я буду стараться сделать всё, для того, чтобы жизнь горожан стала лучше, теплее, светлее, надёжнее, безопаснее», - в своем ответном слове заявила Наталия Макаревич.Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин пожелал успехов новому градоначальнику, отметив, что Наталия Макаревич обладает большим опытом работы и ценными деловыми качествами.Единственным депутатом, который принял участие в обсуждении вопроса избрания главы города Тамбова стал Артем Александров, который предложил инициировать введение прямых выборов главы Тамбова и досрочно распустить Тамбовскую городскую Думу шестого созыва.«Сегодня градоначальник - назначенец администрации области, зависящий не от горожан, а от благосклонности высокопоставленных чиновников, не имеющий самостоятельной позиции и рычагов влияния, - считает Артем Александров. - Администрацию города и Думу впору переименовать в департамент по управлению делами Тамбова главы администрации области. В Тамбове сложился системный кризис муниципального управления, за который несет ответственность партия «Единая Россия», ключевые местные проблемы не решаются, а усугубляются, город балансирует на гране банкротства, за пять лет муниципальный долг вырос почти в два раза и приближается к 3 млрд рублей. Реальные доходы граждан за последние годы сократились на 15%. Население массово покидает пределы области, поэтому неудивительно, что средний возраст жителей региона – 43,4 года один из самых высоких показателей в стране».



