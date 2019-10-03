2,2 млн рублей украла из бюджета преступная группа за счет реализации проездных таланов Комментариев: 0



Активный участник группировки Маркелов Е.Н., незаконно занимался изготовлением бланков подложных талонов на печатных станках в типографии. В дальнейшем дома, он с помощью компьютера и лазерного принтера, распечатывал на изготовленных безномерных бланках талонов только те порядковые номера, которые заранее ему сообщал другой участник группировки.



Далее фальшивые проездные льготные талоны Маркелов Е.Н. передавал организатору ОПГ, который распределял указанные талоны между ее участниками, роль которых заключалась в реализации талонов в ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения» с целью возмещения расходов и получение денежных компенсаций из средств областного бюджета. Маркелов Е.Н. сознался в содеянном, пошёл на сделку со следствием, помог выйти на других участников преступного объединения. Ему назначали три года условно.



Стоит также отметить, что 3 октября в Мичуринский городской суд поступило уголовное дело в отношении – перевозчиков-предпринимателей. Ранее следственным отделом ОМВД России по г. Мичуринску было возбуждено уголовное дело по факту предоставления по предварительному сговору с неустановленными лицами в ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг населения» поддельных талонов на проезд льготной категории граждан с целью возмещения расходов из средств бюджета. Мичуринский городской суд вынес приговор одному из участников преступной группы, которого признали виновным в мошенничестве. Организованная преступная группировка изготовила и реализовала фальшивых льготных проездных талонов для проезда в общественном транспорте на общую сумму на 2,2 млн. руб., - сообщает «ПРАВО68» . Указанную сумму преступникам удалось отмыть всего лишь за год (с декабря 2016 по декабрь 2017 года).Активный участник группировки Маркелов Е.Н., незаконно занимался изготовлением бланков подложных талонов на печатных станках в типографии. В дальнейшем дома, он с помощью компьютера и лазерного принтера, распечатывал на изготовленных безномерных бланках талонов только те порядковые номера, которые заранее ему сообщал другой участник группировки.Далее фальшивые проездные льготные талоны Маркелов Е.Н. передавал организатору ОПГ, который распределял указанные талоны между ее участниками, роль которых заключалась в реализации талонов в ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения» с целью возмещения расходов и получение денежных компенсаций из средств областного бюджета. Маркелов Е.Н. сознался в содеянном, пошёл на сделку со следствием, помог выйти на других участников преступного объединения. Ему назначали три года условно.Стоит также отметить, что 3 октября в Мичуринский городской суд поступило уголовное дело в отношении – перевозчиков-предпринимателей. Ранее следственным отделом ОМВД России по г. Мичуринску было возбуждено уголовное дело по факту предоставления по предварительному сговору с неустановленными лицами в ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг населения» поддельных талонов на проезд льготной категории граждан с целью возмещения расходов из средств бюджета.



