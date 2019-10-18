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Жители Тамбова: «Просим увеличить количество похлёбки»

Сегодня, 10:40
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Жители Тамбова: «Просим увеличить количество похлёбки» Несмотря на то, что IX Международная Покровская ярмарка прошла еще неделю назад, продолжаются бурные обсуждения глобального события. В частности гостей ярмарки угощали жареной картошкой и окрошкой, но не всем досталось. Люди стояли за бесплатной едой с ведрами и тазами.

«Была огромная очередь за картошкой и похлёбкой, некоторые пришли с тазами, бидонами и ведрами. В результате этого нам, пожилым женщинам не хватило похлёбки, так как молодежь лезла без очереди. Просим Вас не допустить такого безобразия на следующей ярмарке и увеличить количество похлёбки», - пишет губернатору Вера Петровна Сухарева.
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