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Боевики в Сирии убили офицера, уроженца Тамбовской области
Сегодня, 11:56
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В Сирии во время специальной операции погибло четыре сотрудника Центра специального назначения ФСБ России.
«По предварительным данным, их автомобиль подорвался на фугасе, после чего раненые бойцы попали в руки боевиков. Их нашли позже — застреленными», — следует из сообщения телеграм-канал Baza.
Один из погибших лейтенант Всеволод Трофимов, уроженец Тамбовской области, родился в Мичуринске, где сейчас живет его отец. Сам офицер проживал в Москве после того, как ушел на повышение из управления ФСБ по Тамбовской области
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