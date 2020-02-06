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Владимир Путин: «Все правильно вы говорите, Александр Валерьевич!»
Вчера, 11:36
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Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин выступил с докладом на расширенном заседании президиума Государственного совета и Совета при Президенте по науке и образованию под председательством Президента РФ В.В. Путина.
«В соответствии с нормами бюджетного кодекса необходимо проведение конкурсных процедур даже в том случае, если вуз стал победителем конкурсного отбора федерального уровня и необходимо обеспечить региональное софинансирование. Конкурсные процедуры проводятся также и в случае организации подготовки кадров», - обратил внимание тамбовский губернатор.
Александр Никитин предложил ситуацию изменить, отменив дублирование конкурсных процедур на региональном уровне. Это предложение горячо поддержал Президент России.
"Все правильно вы говорите, Александр Валерьевич!", - сказал Владимир Путин.
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