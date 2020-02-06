Регистрация Войти
Вход на сайт
Если хочешь быть счастливым, будь им.
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

Владимир Путин: «Все правильно вы говорите, Александр Валерьевич!»

Евгений Матушкин про Тelegram: «Хочется пойти сразу руки пойти помыть с мылом»

Боевики в Сирии убили офицера, уроженца Тамбовской области

В Тамбовской области складывается критическая ситуация в сфере демографии

Александр Никитин уклонился от ответа на вопрос пойдет ли он на выборы

Бывшего вице-губернатора Тамбовской области внесли в санкционный список

Общественность Тамбовской области обратилась к новому председателю Правительству РФ

Тамбовские чиновники не вошли в кадровый резерв Президента РФ

В Тамбовской области планируют снизить налоговые ставки для сельхозтоваропроизводителей

На модернизацию «Тамбовской ТЭЦ» направят 3 миллиарда рублей

Дело Дмитрия Кривенко на контроле у депутатов

В Мичуринске исчезло детское игровое и спортивное оборудование

» » Владимир Путин: «Все правильно вы говорите, Александр Валерьевич!»

Владимир Путин: «Все правильно вы говорите, Александр Валерьевич!»

Вчера, 11:36
Комментариев: 0
Версия для печати
Владимир Путин: «Все правильно вы говорите, Александр Валерьевич!» Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин выступил с докладом на расширенном заседании президиума Государственного совета и Совета при Президенте по науке и образованию под председательством Президента РФ В.В. Путина.

«В соответствии с нормами бюджетного кодекса необходимо проведение конкурсных процедур даже в том случае, если вуз стал победителем конкурсного отбора федерального уровня и необходимо обеспечить региональное софинансирование. Конкурсные процедуры проводятся также и в случае организации подготовки кадров», - обратил внимание тамбовский губернатор.

Александр Никитин предложил ситуацию изменить, отменив дублирование конкурсных процедур на региональном уровне. Это предложение горячо поддержал Президент России.

"Все правильно вы говорите, Александр Валерьевич!", - сказал Владимир Путин.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Тамбовский губернатор Александр Никитин потерял позиции в рейтинге «Медиало ...

Расширенное заседание Государственного совета прошло без Александра Никитин ...

Александр Никитин поручил проанализировать исполнение указов Президента РФ

Сенаторы поддержали идею создания «Мичуринской долины»

Александр Никитин выступил в Совете Федерации

Глава Уварово Александр Кузнецов вошел в резерв управленческих кадров Прези ...



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

В ближайшее время приступят к масштабной реализации проекта «Центральный»

Вчера, 11:53
0
В Тамбовской области за 2019 год добыли более 1,5 миллионов кубометров полезных ископаемых.

Владимир Путин: «Все правильно вы говорите, Александр Валерьевич!»

Вчера, 11:36
0
Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин выступил с докладом на расширенном заседании президиума Государственного совета и Совета при Президенте по науке и образованию под председательством Президента РФ В.В. Путина.

СМИ о «Рассказовском рынке» - внутри царит разруха

Вчера, 11:25
0
LifeTambov.ru опубликовал репортаж про скандально известный «Рассказовский рынок», который стал основой для уголовного дела.

Родители жалуются, что не могут записать детей в школу

6 февраля 2020
0
На «Прямую линию» главы администрации области Александра Никитина в массовом порядке поступают жалобы от родителей, которые не могут записать детей в школу. В самих школах поясняют, что не зачисляют детей в связи с ограниченным количеством мест в образовательных учреждениях. Самая сложная ситуация

В Тамбовской области отмечается рост заболеваемости ОРВИ на 33,6%

6 февраля 2020
0
За неделю в Тамбовской области число заболевших острой респираторной вирусной инфекцией увеличилось на 33,6%.

В городе Мичуринске назначен новый руководитель следственного отдела

6 февраля 2020
0
В городе Мичуринске руководителем следственного отдела назначен Александр Анатольевич Короткевич, который ранее нес службу в аппарате следственного управления СК РФ по Тамбовской области.

Снег на трассу насыпают с помощью пожарных машин

6 февраля 2020
0
8 февраля в парке «Дружбы» в городе Тамбове должны пройти соревнования «Лыжня России».

Евгений Матушкин про Тelegram: «Хочется пойти сразу руки пойти помыть с мылом»

6 февраля 2020
0
В Тамбовской областной Думе состоялась пресс-конференция председателя регионального парламента Евгения Матушкина. Спикер областной Думы в течение трех часов отвечал на вопросы журналистов, которые касались как федеральной, так и региональной повестки.

Заслуженный художник Владимир Сизов ушел из жизни

5 февраля 2020
0
4 февраля 2020 года после продолжительной болезни ушел из жизни заслуженный художник Владимир Сизов. Его произведения известны не только любителям искусства в Тамбовской области, но и далеко за пределами нашего края.

Власти пообещали не допустить подорожания медицинских масок

5 февраля 2020
0
На рабочем совещании в администрации области вице-губернатор Наталия Астафьева обратила внимание, что в регионе нельзя допустить подорожания стоимости медицинских изделий.

В центре Тамбова ограничат подачу водоснабжения

5 февраля 2020
0
В связи с ремонтными работами сегодня в центре города Тамбова ограничат подачу водоснабжения на нескольких улицах.

Боевики в Сирии убили офицера, уроженца Тамбовской области

4 февраля 2020
0
В Сирии во время специальной операции погибло четыре сотрудника Центра специального назначения ФСБ России.

В Кирсанове никак не могут достроить здание детского сада

4 февраля 2020
0
До 28 октября 2019 года должны были быть завершить работы по строительству нового корпуса детского сада «Ромашка» в городе Кирсанове. По состоянию на декабрь прошлого года не были выполнены работы более чем на 4 млн рублей, аналогичная ситуация сохраняется и сегодня.

В 2020 году планируют возобновить реконструкцию Концертного зала

4 февраля 2020
0
1 марта планируют утвердить новую проектно-сметную документацию на выполнение работ по реконструкции Концертного зала в городе Тамбове.

Любовь Третьякова назначена заместителем главы администрации области

4 февраля 2020
0
Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин подписал распоряжении о назначении Л.П. Третьяковой и.о. заместителя главы администрации области, начальника финансового управления.

В Тамбовском районе дотла сгорел пассажирский автобус

3 февраля 2020
0
Вчера на трассе Р-123 в Тамбовском районе произошло происшествие с участием пассажирского автобуса.

В Тамбове пройдет турнир по метанию валенка

3 февраля 2020
0
8 февраля в парке «Дружбы» в городе Тамбове пройдет турнир по метанию валенка.

Врачи: в чем поддержка государства, если не могут обеспечить служебным жильем?

3 февраля 2020
0
Земские доктора» все чаще жалуются на условия труда и выполнения властями своих обязательств. Недавно прокуратура выявила нарушения в деятельности управления здравоохранения региона. Профильная структура неправомерно отказала врачу-стоматологу в получении 1 млн. рублей по программе «Земский доктор».

В Тамбовской области складывается критическая ситуация в сфере демографии

2 февраля 2020
0
Согласно данным Ростата за 2019 год наибольшая убыль населения отмечена в трех федеральных округах - Приволжском (110,8 тыс. человек), Сибирском (54,2 тыс.) и Дальневосточном (21,3 тыс.). В Тамбовской области среди других регионов центральной части России складывается критическая ситуация в сфере

Обманутые дольщики по ул. Коммунальная, 46 просят губернатора достроить дом

2 февраля 2020
0
Вот уже третий год обманутые дольщики по ул. Коммунальная, 46 города Тамбова ждут обещанное жилье.

В областной картинной галерее открылась выставка работ молодых талантов

1 февраля 2020
0
В Тамбовской областной картинной галерее открылась выставка работ «Молодые таланты». Это и живопись, графика, линогравюра, декоративно-прикладное искусство и многое другое.
Copyrights © 2014
Контакты О проекте Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2019 Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Учредитель: ООО «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Главный редактор: Титаренко О.В.
Адрес редакции: г. Тамбов, ул. Мичуринская, 61
E-mail: info@taminfo.ru
Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ"» зарегистрировано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 30 ноября 2001 года. Свидетельство о регистрации Эл № 77-4943 от 30.11.2001. При использовании любого материала с сайта гиперссылка на ИА "Тамбов-информ" обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, автомобиль, администрация, Бетин, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, мичуринск, образование, прокуратура, Рассказово, студенты, Тамбов, тамбовская область, тамбовчанин, Шанина, юрий жирков

Показать все теги