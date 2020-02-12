|
«Гражданский патруль» нашел новых виновных в загрязнении реки Студенец
Сегодня, 08:35
Комментариев: 0
Версия для печати
Общественники из «Гражданского патруля» после проведенных рейдов вдоль русла рек Студенец и Чумарсы в городе Тамбове нашли новых виновных в загрязнении реки Студенец.
По берегам местные жители и предприниматели выбрасывают хлам и строительные отходы, некоторые владельцы частных домов вывели в реку канализационные коллекторы.
По мнению общественников, основная проблема заключается в низком самосознании многих горожан и отсутствие постоянного контроля надзорных органов.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.