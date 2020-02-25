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Областная структура погасит 508 млн долга МУП «ТТС»
Сегодня, 08:53
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На заседании Тамбовской городской Думы Тамбовской области, которое состоялось вчера, рассмотрели 12 вопросов. Первый вопрос о согласовании муниципальному унитарному предприятию «Тамбовтеплосервис» совершения крупной сделки.
Депутаты согласовали МУП «ТТС» совершение крупной сделки - заключение договора уступки права требования (цессии) с ТОГУП «Водное и газовое хозяйство» в общей сумме, не превышающей 508 млн руб., с дисконтом 28 млн рублей. Таким образом за долги городского предприятия заплатит областная структура.
«Заключение договора с указанной организацией позволит МУП «ТТС» уменьшить или полностью прекратить наступление негативных последствий за несвоевременное исполнение обязательств - пени, штрафы, неустойки», - заявил на заседании первый заместитель главы администрации города Дмитрий Самородин.
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