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В центре Тамбова в ДТП пострадали две пассажирки иномарок
Сегодня, 10:31
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В Тамбове 22 марта на улице Советской водитель автомобиля «Тойота Королла», совершая поворот налево, столкнулся с «Форд Фокус». В результате ДТП пассажирка «Форд», женщина 1993 года рождения и пассажирка «Тойоты», женщина 1969 года рождения, получили травмы и были доставлены в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова.
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