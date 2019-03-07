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В Котовске повреждена кровля детского сада
Сегодня, 09:29
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Заведующая детским садом Алла Расторгуева сообщила, что администрация детского сада о проблеме знает. "Опасности для жизни и здоровья детей нет, так как конёк не сорвало, а развернуло, держится он крепко. Как только позволят погодные условия, проблема будет устранена".
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