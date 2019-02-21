Тамбовские власти ликвидировали учебное заведение, открытое по указу Николая II Комментариев: 0



О ситуации в Чакино сделан замечательный репортаж наших молодых коллег из проекта Тамбовский VLOG.



Учебное заведение было открыто с санкции императора Николая II, который подписал закон об учреждении Тамбовского среднего сельскохозяйственного училища. Тогда же были утверждены штат училища и расписание уроков, а летом 1912 г.был учрежден наблюдательный комитет училища ( под председательством бывшего Тамбовского уездного предводителя дворянства И.И. Сатина), избравший директора училища – Ивана Андриановича Добромыслова.



16 августа 1912 года состоялась торжественная закладка постоянного корпуса, а весной следующего года были заложены питомник и учебный /гомологический/ сад. В учебном саду было высажено более 140 пород деревьев и кустарников. Этот памятник природы был любимым местом отдыха студентов и жителей посёлка и спортивной площадкой. Теперь вместо спорта пиво и сигареты...



В октябре 1912 года прошли первые вступительные экзамены в Тамбовском среднем сельскохозяйственном училище. К экзаменам допускались только юноши в возрасте от 15 до 17 лет с образованием 5 классов земской школы. Из 120 претендентов было принято в первый класс (тогда были не курсы, а классы) 40 человек. К концу 1914 года закончилось, в основном, строительство специальных зданий для училища и оно в 1915 году из Тамбова перешло в Чакино. По воспоминаниям выпускников тех лет, переезд благотворно сказался на учебном процессе, т.к. не стало вокруг городской суеты, улучшились бытовые условия.



Согласно документам, занятия в училище удалось начать только в феврале 1916 года. С 1917 года Тамбовское сельскохозяйственное училище стало именоваться Чакинским. Техникум за всё время своего существования подготовил более 22 тысяч специалистов. Поселок Чакино в Ржаксинском районе Тамбовской области доживает последние годы. Пожилые люди уходят из жизни, а молодежи нет. Символ запустения всего Ржаксинского района - это Чакинский аграрный техникум, который был закрыт в 2013 году.О ситуации в Чакино сделан замечательный репортаж наших молодых коллег из проекта Тамбовский VLOG.Учебное заведение было открыто с санкции императора Николая II, который подписал закон об учреждении Тамбовского среднего сельскохозяйственного училища. Тогда же были утверждены штат училища и расписание уроков, а летом 1912 г.был учрежден наблюдательный комитет училища ( под председательством бывшего Тамбовского уездного предводителя дворянства И.И. Сатина), избравший директора училища – Ивана Андриановича Добромыслова.16 августа 1912 года состоялась торжественная закладка постоянного корпуса, а весной следующего года были заложены питомник и учебный /гомологический/ сад. В учебном саду было высажено более 140 пород деревьев и кустарников. Этот памятник природы был любимым местом отдыха студентов и жителей посёлка и спортивной площадкой. Теперь вместо спорта пиво и сигареты...В октябре 1912 года прошли первые вступительные экзамены в Тамбовском среднем сельскохозяйственном училище. К экзаменам допускались только юноши в возрасте от 15 до 17 лет с образованием 5 классов земской школы. Из 120 претендентов было принято в первый класс (тогда были не курсы, а классы) 40 человек. К концу 1914 года закончилось, в основном, строительство специальных зданий для училища и оно в 1915 году из Тамбова перешло в Чакино. По воспоминаниям выпускников тех лет, переезд благотворно сказался на учебном процессе, т.к. не стало вокруг городской суеты, улучшились бытовые условия.Согласно документам, занятия в училище удалось начать только в феврале 1916 года. С 1917 года Тамбовское сельскохозяйственное училище стало именоваться Чакинским. Техникум за всё время своего существования подготовил более 22 тысяч специалистов. Если верить региональной администрации , то в настоящее время идут поиски инвестора для бесхозного здания.



