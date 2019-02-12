«Пигмент» продает на Запад октаноповышающую присадку Комментариев: 0 Тамбовское ПАО «Пигмент» продает на Запад попавшую под запрет в России октаноповышающую присадку ММА (используется при производстве бензина).

По итогам 2018 года компания расширила пул своих западных партнеров до 7 компаний.



Ключевые потребители топливной присадки монометиланилина (ММА) тамбовского производства на сегодняшний день – это компании из Чехии, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Киргизии и других стран. Более того, в 2018 году начались поставки продукции в адрес одного из крупных игроков топливного рынка, зарегистрированного в США.



В целом, по итогам 2018 года ПАО «Пигмент» произвело более 9 тыс. тонн добавок к бензинам, что в 3 раза меньше показателей «докризисного» 2014 года. Рентабельность данного продуктового направления при этом снизилась с 10,5% до 1,4%.



Несмотря на внушительное снижение показателей, компания видит дальнейшие перспективы расширения экспортных поставок, и, как следствие, прогнозирует рост производства добавок. Сегодня продолжаются переговоры еще с рядом потенциальных потребителей, а заинтересованность западных компаний в тамбовской продукции демонстрирует стабильный рост. Тамбовское ПАО «Пигмент» продает на Запад попавшую под запрет в России октаноповышающую присадку ММА (используется при производстве бензина).По итогам 2018 года компания расширила пул своих западных партнеров до 7 компаний.Ключевые потребители топливной присадки монометиланилина (ММА) тамбовского производства на сегодняшний день – это компании из Чехии, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Киргизии и других стран. Более того, в 2018 году начались поставки продукции в адрес одного из крупных игроков топливного рынка, зарегистрированного в США.В целом, по итогам 2018 года ПАО «Пигмент» произвело более 9 тыс. тонн добавок к бензинам, что в 3 раза меньше показателей «докризисного» 2014 года. Рентабельность данного продуктового направления при этом снизилась с 10,5% до 1,4%.Несмотря на внушительное снижение показателей, компания видит дальнейшие перспективы расширения экспортных поставок, и, как следствие, прогнозирует рост производства добавок. Сегодня продолжаются переговоры еще с рядом потенциальных потребителей, а заинтересованность западных компаний в тамбовской продукции демонстрирует стабильный рост.



