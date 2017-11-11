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В Тамбове отметили столетие советской милиции
11 ноября 2017
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10 ноября исполнилось 100 лет со дня образования советской милиции, в России со вступлением в силу федерального закона «О полиции» от 1 марта 2011 года милиция была реорганизована в полицию.
Торжественные мероприятия, посвященные празднику, начались с возложения цветов к мемориалу сотрудникам, погибшим при исполнении служебного долга на Первомайской площади. Тамбовская полиция вошла в число лучших подразделений МВД России. Жители Тамбовской области оценили уровень собственной безопасности на 90 процентов. Это один из самых высоких показателей в стране.
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