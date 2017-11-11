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В Тамбовской области зарегистрировано почти 10 тыс. преступлений
11 ноября 2017
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В январе-октябре 2017 г. в Тамбовской области зарегистрировано 9871 преступление, что на 5,7% меньше января-октября 2016 г. – сообщает Тамбовстат. В январе-октябре 2017 г. число выявленных лиц, совершивших преступления в составе организованной группы либо преступного сообщества (преступной организации), составило 43 человека, что на 34,4% больше января-октября 2016 г. Число лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения, составило 2049 человек, что на 12,3% меньше соответствующего периода прошлого года.
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