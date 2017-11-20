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Бывший глава города Юрий Рогачев признал свою вину
Сегодня, 17:26
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22 ноября в Котовском городском суде начали рассматривать дело бывшего главы города Юрия Рогачева, которого обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями», ч. 2 ст. 292 УК РФ «Служебный подлог».
После оглашения прокурором текста обвинительного заключения, которая просит осудить Рогачева условно, судья предоставил слово подсудимому. Юрий Рогачев на вопрос судьи об его отношении к обвинению ответил, что вину в совершенных преступлениях признает полностью. Уголовное дело рассматривается в особом порядке и доказательства вины не исследуются. В судебном заседании объявлен перерыв.
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