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Полицейские спасли 12 человек из горящего дома
Сегодня, 06:49
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Ночью в микрорайоне Кочетовка города Мичуринска наряд ДПС заметил дым, который валил из-под крыши четырехквартирного дома на улице Пролетарская. Полицейские сразу вызвали пожарных и просились спасать жильцов дома.
Они разбудили домочадцев и вывели на улицу, маленьких детей посадили в служебный автомобиль, всего было спасено 12 человек.
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