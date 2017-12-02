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В Тамбове установят 50 новогодних елок

Сегодня, 16:02
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В Тамбове установят 50 новогодних елок В преддверии нового года в областном центре установят не менее 50 новогодних елок, 12 из которых силами администрации города Тамбова, остальные елки будут установлены силами управляющих организаций и предпринимателями.
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В Тамбове установят 50 новогодних елок

Сегодня, 16:02
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В преддверии нового года в областном центре установят не менее 50 новогодних елок, 12 из которых силами администрации города Тамбова, остальные елки будут установлены силами управляющих организаций и предпринимателями.

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