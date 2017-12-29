Дольщики дома по ул. Коммунальная, 46 начали выигрывать суды Комментариев: 0



Напомним, что застройщик ЗАО «Элитстрой» (правопреемником является ООО «Элитсрой») был обязан своими силами или с привлечением третьих лиц построить и ввести объект не позднее 10.04.2017 г. До настоящего времени объект не введен в эксплуатацию, фактически стройка заморожена больше года.



Представители застройщика пояснили в суде, что неисполнение в срок обязательств по договору является следствием неисполнения генеральным подрядчиком ООО «Рони» взятых на себя обязательств по договору подряда на строительство 9-ти этажного жилого дома. Дополнительно суду пояснил, что земельный участок под строительство жилого дома по указанному выше адресу предоставлялся ЗАО «Элитстрой», застройщиком в соответствии с проектной документацией также является ЗАО «Элитстрой», хотя данная фирма уже ликвидирована.



В настоящее время Ленинский районный суд города Тамбова вынес ряд решений по взысканию неустойки, компенсации морального вреда и штрафов, общая сумма уже приближается к миллиону рублей и как отмечают дольщики это только начало. Участники долевого строительства дома по адресу: город Тамбов, улица Коммунальная, 46 начали выигрывать суды по взысканию неустойки, компенсации морального вреда и штрафов за нарушение срока передачи объекта долевого строительства.Напомним, что застройщик ЗАО «Элитстрой» (правопреемником является ООО «Элитсрой») был обязан своими силами или с привлечением третьих лиц построить и ввести объект не позднее 10.04.2017 г. До настоящего времени объект не введен в эксплуатацию, фактически стройка заморожена больше года.Представители застройщика пояснили в суде, что неисполнение в срок обязательств по договору является следствием неисполнения генеральным подрядчиком ООО «Рони» взятых на себя обязательств по договору подряда на строительство 9-ти этажного жилого дома. Дополнительно суду пояснил, что земельный участок под строительство жилого дома по указанному выше адресу предоставлялся ЗАО «Элитстрой», застройщиком в соответствии с проектной документацией также является ЗАО «Элитстрой», хотя данная фирма уже ликвидирована.В настоящее время Ленинский районный суд города Тамбова вынес ряд решений по взысканию неустойки, компенсации морального вреда и штрафов, общая сумма уже приближается к миллиону рублей и как отмечают дольщики это только начало.



