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Сегодня в микрорайоне Ласки в городе Тамбове отключат электричество
Сегодня, 07:43
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Из-за планового ремонта на электрических сетях 10 января в микрорайоне Ласки в городе Тамбове временно не будет электроэнергии. С 9.00 до 12.00 света не будет в домах по улицам:
- Ласковская,
- Карьерная,
- Чкалова в сторону Карьерной, Песчаной и Ласковской.
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