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В 2017 году зарегистрировано 827 пожаров
Сегодня, 06:57
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В 2017 году по информации данным Главного управления МЧС России в Тамбовской области, зарегистрировано 827 пожаров, что на 10,2% меньше прошлого года. Материальный ущерб от пожаров составил 88,9 млн. рублей. В результате пожаров погибло 54 человека, травмировано 36 человек.
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